Якушев и Куйвашев взяли на контроль дело о севшем самолете «Уральских авиалиний»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый арендный дом от Дом.рф и СК Брусника. Екатеринбург, куйвашев евгений, якушев владимир
Владимир Якушев и Евгений Куйвашев оказывают помощь пассажирам самолета, севшего в поле Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взяли на контроль дело об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

«Включился в работу губернатор Куйвашев и полпред Якушев, провели переговоры с губернатором Омской области. Большая часть пассажиров будет перевезена в Омск, потому что большинство оттуда», — передает корреспондент агентства слова Сергея Скуратова.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в полпредство УрФО и правительство Свердловской области. Там данную информацию подтвердили, но от комментариев отказались.

Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября. Далее он совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС отметили, что на борту находилось 159 человек, среди которых 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взяли на контроль дело об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Включился в работу губернатор Куйвашев и полпред Якушев, провели переговоры с губернатором Омской области. Большая часть пассажиров будет перевезена в Омск, потому что большинство оттуда», — передает корреспондент агентства слова Сергея Скуратова. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в полпредство УрФО и правительство Свердловской области. Там данную информацию подтвердили, но от комментариев отказались. Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября. Далее он совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС отметили, что на борту находилось 159 человек, среди которых 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...