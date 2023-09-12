Якушев и Куйвашев взяли на контроль дело о севшем самолете «Уральских авиалиний»

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взяли на контроль дело об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.
«Включился в работу губернатор Куйвашев и полпред Якушев, провели переговоры с губернатором Омской области. Большая часть пассажиров будет перевезена в Омск, потому что большинство оттуда», — передает корреспондент агентства слова Сергея Скуратова.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в полпредство УрФО и правительство Свердловской области. Там данную информацию подтвердили, но от комментариев отказались.
Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября. Далее он совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС отметили, что на борту находилось 159 человек, среди которых 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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