Якушев и Куйвашев взяли на контроль дело о севшем самолете «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев и Евгений Куйвашев оказывают помощь пассажирам самолета, севшего в поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взяли на контроль дело об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Включился в работу губернатор Куйвашев и полпред Якушев, провели переговоры с губернатором Омской области. Большая часть пассажиров будет перевезена в Омск, потому что большинство оттуда», — передает корреспондент агентства слова Сергея Скуратова. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в полпредство УрФО и правительство Свердловской области. Там данную информацию подтвердили, но от комментариев отказались. Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября. Далее он совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС отметили, что на борту находилось 159 человек, среди которых 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взяли на контроль дело об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Включился в работу губернатор Куйвашев и полпред Якушев, провели переговоры с губернатором Омской области. Большая часть пассажиров будет перевезена в Омск, потому что большинство оттуда», — передает корреспондент агентства слова Сергея Скуратова. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в полпредство УрФО и правительство Свердловской области. Там данную информацию подтвердили, но от комментариев отказались. Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги утром 12 сентября. Далее он совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области. В МЧС отметили, что на борту находилось 159 человек, среди которых 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.