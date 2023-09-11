11 сентября 2023

Бастрыкин встал на защиту жителей ХМАО, которые пожаловались на пьяных мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр. stock, бастрыкин александр, stock
Пьяные мигранты не дают спасть жителям микрорайона Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за жалоб жителей Нижневартовска на пьяных мигрантов. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России».

«Внимание Председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикацию в телеграм-канале о нарушении прав жителей многоквартирных домов по улице Нефтяников в городе Нижневартовске. Мигранты, посещающие расположенный рядом ночной клуб „Метрополитан“ находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок, а также режим тишины и покоя проживающих поблизости граждан в ночное время. Обращения граждан в различные инстанции игнорируются», — указано в публикации.

По данному факту СКР по ХМАО уже начал доследственную проверку. «Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сказано в публикации.

Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело о драке школьников в Сургуте. Речь идет о 19-летнем юноше, который избил свою 16-летнюю подругу и ее сверстника.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за жалоб жителей Нижневартовска на пьяных мигрантов. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Внимание Председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикацию в телеграм-канале о нарушении прав жителей многоквартирных домов по улице Нефтяников в городе Нижневартовске. Мигранты, посещающие расположенный рядом ночной клуб „Метрополитан“ находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок, а также режим тишины и покоя проживающих поблизости граждан в ночное время. Обращения граждан в различные инстанции игнорируются», — указано в публикации. По данному факту СКР по ХМАО уже начал доследственную проверку. «Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сказано в публикации. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело о драке школьников в Сургуте. Речь идет о 19-летнем юноше, который избил свою 16-летнюю подругу и ее сверстника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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