Бастрыкин встал на защиту жителей ХМАО, которые пожаловались на пьяных мигрантов

12 сентября 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Пьяные мигранты не дают спасть жителям микрорайона Фото: Официальный сайт Совета Федерации Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за жалоб жителей Нижневартовска на пьяных мигрантов. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Внимание Председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикацию в телеграм-канале о нарушении прав жителей многоквартирных домов по улице Нефтяников в городе Нижневартовске. Мигранты, посещающие расположенный рядом ночной клуб „Метрополитан“ находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок, а также режим тишины и покоя проживающих поблизости граждан в ночное время. Обращения граждан в различные инстанции игнорируются», — указано в публикации. По данному факту СКР по ХМАО уже начал доследственную проверку. «Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сказано в публикации. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело о драке школьников в Сургуте. Речь идет о 19-летнем юноше, который избил свою 16-летнюю подругу и ее сверстника.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за жалоб жителей Нижневартовска на пьяных мигрантов. Информацию об этом опубликовал официальный telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Внимание Председателя СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикацию в телеграм-канале о нарушении прав жителей многоквартирных домов по улице Нефтяников в городе Нижневартовске. Мигранты, посещающие расположенный рядом ночной клуб „Метрополитан“ находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок, а также режим тишины и покоя проживающих поблизости граждан в ночное время. Обращения граждан в различные инстанции игнорируются», — указано в публикации. По данному факту СКР по ХМАО уже начал доследственную проверку. «Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сказано в публикации. Ранее URA.RU сообщало, что Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело о драке школьников в Сургуте. Речь идет о 19-летнем юноше, который избил свою 16-летнюю подругу и ее сверстника.