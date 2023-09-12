Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах. Видео

Путин: в конце года парламент примет решение о выборах президента
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин сообщил, что парламент в конце 2023 года примет решение об его участии в выборах Фото:

В конце 2023 года парламент примет решение о дате проведения выборов. Только тогда президент России Владимир Путин подумает о возможности своего участия в борьбе за должность президента. Об этом сообщил сам российский глава на Восточном экономическом форуме.

«В соответствии с законом, парламент должен принять решение в конце года. Когда парламент назначит дату, тогда и поговорим», — заявил Путин. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину никто не сможет составить конкуренцию на выборах. Он отметил, что подготовка к президентским выборам в РФ еще не началась.

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В конце 2023 года парламент примет решение о дате проведения выборов. Только тогда президент России Владимир Путин подумает о возможности своего участия в борьбе за должность президента. Об этом сообщил сам российский глава на Восточном экономическом форуме. «В соответствии с законом, парламент должен принять решение в конце года. Когда парламент назначит дату, тогда и поговорим», — заявил Путин. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину никто не сможет составить конкуренцию на выборах. Он отметил, что подготовка к президентским выборам в РФ еще не началась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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