В конце 2023 года парламент примет решение о дате проведения выборов. Только тогда президент России Владимир Путин подумает о возможности своего участия в борьбе за должность президента. Об этом сообщил сам российский глава на Восточном экономическом форуме.
«В соответствии с законом, парламент должен принять решение в конце года. Когда парламент назначит дату, тогда и поговорим», — заявил Путин. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину никто не сможет составить конкуренцию на выборах. Он отметил, что подготовка к президентским выборам в РФ еще не началась.
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