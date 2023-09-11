Песков: никто не сможет составить конкуренцию Путину на выборах

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Никто не сможет составить конкуренцию Путину, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину никто не сможет составить конкуренцию на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент еще не заявлял о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту составить не может», — сказал Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что в прикладном плане подготовка к президентским выборам в РФ еще не началась.

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Президенту РФ Владимиру Путину никто не сможет составить конкуренцию на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент еще не заявлял о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту составить не может», — сказал Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что в прикладном плане подготовка к президентским выборам в РФ еще не началась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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