Песков: никто не сможет составить конкуренцию Путину на выборах

Никто не сможет составить конкуренцию Путину, заявил Дмитрий Песков
Президенту РФ Владимиру Путину никто не сможет составить конкуренцию на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент еще не заявлял о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту составить не может», — сказал Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что в прикладном плане подготовка к президентским выборам в РФ еще не началась.
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