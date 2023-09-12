«Уральские авиалинии» потратят 900 млн долларов на выкуп самолетов из лизинга

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Авиакомпания планирует выкупить 19 самолетов Airbus Фото:
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Выкуп всех самолетов, которые сейчас находятся в лизинге, обойдется «Уральским авиалиниям» в 900 млн рублей. В частности, речь идет о выкупе 19 самолетов Airbus. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

«Это дело небыстрое. Мы уже прошли десяток комиссий, нужно еще три. Думаю, в этом месяце закончим. [В ближайшее время] закрываем сделку с одной лизинговой компанией на 19 самолетов, есть еще другие. Общая сумма по всем — 900 млн долларов», — отметил Скуратов.

Часть суммы за выкуп самолетов будет платить авиакомпания, другую часть даст государство в виде кредита на 15 лет. После начала спецоперации РФ на Украине Airbus призвал вернуть самолеты, сданные в лизинг. Минтранс в свою очередь предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Уральские авиалинии» по итогу получили от США разрешение на выкуп 19 из 52 лайнеров Airbus.

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Выкуп всех самолетов, которые сейчас находятся в лизинге, обойдется «Уральским авиалиниям» в 900 млн рублей. В частности, речь идет о выкупе 19 самолетов Airbus. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. «Это дело небыстрое. Мы уже прошли десяток комиссий, нужно еще три. Думаю, в этом месяце закончим. [В ближайшее время] закрываем сделку с одной лизинговой компанией на 19 самолетов, есть еще другие. Общая сумма по всем — 900 млн долларов», — отметил Скуратов. Часть суммы за выкуп самолетов будет платить авиакомпания, другую часть даст государство в виде кредита на 15 лет. После начала спецоперации РФ на Украине Airbus призвал вернуть самолеты, сданные в лизинг. Минтранс в свою очередь предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Уральские авиалинии» по итогу получили от США разрешение на выкуп 19 из 52 лайнеров Airbus.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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