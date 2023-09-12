«Уральские авиалинии» потратят 900 млн долларов на выкуп самолетов из лизинга

12 сентября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Авиакомпания планирует выкупить 19 самолетов Airbus Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Выкуп всех самолетов, которые сейчас находятся в лизинге, обойдется «Уральским авиалиниям» в 900 млн рублей. В частности, речь идет о выкупе 19 самолетов Airbus. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. «Это дело небыстрое. Мы уже прошли десяток комиссий, нужно еще три. Думаю, в этом месяце закончим. [В ближайшее время] закрываем сделку с одной лизинговой компанией на 19 самолетов, есть еще другие. Общая сумма по всем — 900 млн долларов», — отметил Скуратов. Часть суммы за выкуп самолетов будет платить авиакомпания, другую часть даст государство в виде кредита на 15 лет. После начала спецоперации РФ на Украине Airbus призвал вернуть самолеты, сданные в лизинг. Минтранс в свою очередь предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Уральские авиалинии» по итогу получили от США разрешение на выкуп 19 из 52 лайнеров Airbus.

Выкуп всех самолетов, которые сейчас находятся в лизинге, обойдется «Уральским авиалиниям» в 900 млн рублей. В частности, речь идет о выкупе 19 самолетов Airbus. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. «Это дело небыстрое. Мы уже прошли десяток комиссий, нужно еще три. Думаю, в этом месяце закончим. [В ближайшее время] закрываем сделку с одной лизинговой компанией на 19 самолетов, есть еще другие. Общая сумма по всем — 900 млн долларов», — отметил Скуратов. Часть суммы за выкуп самолетов будет платить авиакомпания, другую часть даст государство в виде кредита на 15 лет. После начала спецоперации РФ на Украине Airbus призвал вернуть самолеты, сданные в лизинг. Минтранс в свою очередь предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Уральские авиалинии» по итогу получили от США разрешение на выкуп 19 из 52 лайнеров Airbus.