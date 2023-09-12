Гендиректор «Уральских авиалиний»: экстренные посадки восстанавливают доверие к авиакомпании

Экстренные посадки восстанавливают доверие к авиакомпании «Уральских авиалиний»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скуратов считает, что успешные экстренные посадки показывают профессионализм пилотов
Скуратов считает, что успешные экстренные посадки показывают профессионализм пилотов Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Экстренные посадки, подобные тем, что произошли в полях в Подмосковье и под Новосибирском, увеличивают доверие к авиакомпании. Об этом заявил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, передает корреспондент URA.RU.

«Такие посадки должны восстановить доверие к авиакомпании как таковой. Посадок с отказавшим двигателем всего две-три в мире и одна из них — на кукурузе», — уверен Скуратов. Также он отметил — подобные случаи показывают, что авиакомпания умеет готовить пилотов.

Утром 12 сентября рейс Сочи — Омск авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. По словам Скуратова, это произошло из-за того, что был сильный ветер, выпущенные створки шасси невозможно было убрать, потому что они увеличили расход топлива, а его могло не хватить до аэродрома, потому самолет посадили в поле. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экстренные посадки, подобные тем, что произошли в полях в Подмосковье и под Новосибирском, увеличивают доверие к авиакомпании. Об этом заявил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, передает корреспондент URA.RU. «Такие посадки должны восстановить доверие к авиакомпании как таковой. Посадок с отказавшим двигателем всего две-три в мире и одна из них — на кукурузе», — уверен Скуратов. Также он отметил — подобные случаи показывают, что авиакомпания умеет готовить пилотов. Утром 12 сентября рейс Сочи — Омск авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. По словам Скуратова, это произошло из-за того, что был сильный ветер, выпущенные створки шасси невозможно было убрать, потому что они увеличили расход топлива, а его могло не хватить до аэродрома, потому самолет посадили в поле. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...