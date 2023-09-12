Гендиректор «Уральских авиалиний»: экстренные посадки восстанавливают доверие к авиакомпании

Экстренные посадки восстанавливают доверие к авиакомпании «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Скуратов считает, что успешные экстренные посадки показывают профессионализм пилотов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Экстренные посадки, подобные тем, что произошли в полях в Подмосковье и под Новосибирском, увеличивают доверие к авиакомпании. Об этом заявил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, передает корреспондент URA.RU. «Такие посадки должны восстановить доверие к авиакомпании как таковой. Посадок с отказавшим двигателем всего две-три в мире и одна из них — на кукурузе», — уверен Скуратов. Также он отметил — подобные случаи показывают, что авиакомпания умеет готовить пилотов. Утром 12 сентября рейс Сочи — Омск авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. По словам Скуратова, это произошло из-за того, что был сильный ветер, выпущенные створки шасси невозможно было убрать, потому что они увеличили расход топлива, а его могло не хватить до аэродрома, потому самолет посадили в поле. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

Экстренные посадки, подобные тем, что произошли в полях в Подмосковье и под Новосибирском, увеличивают доверие к авиакомпании. Об этом заявил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, передает корреспондент URA.RU. «Такие посадки должны восстановить доверие к авиакомпании как таковой. Посадок с отказавшим двигателем всего две-три в мире и одна из них — на кукурузе», — уверен Скуратов. Также он отметил — подобные случаи показывают, что авиакомпания умеет готовить пилотов. Утром 12 сентября рейс Сочи — Омск авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. По словам Скуратова, это произошло из-за того, что был сильный ветер, выпущенные створки шасси невозможно было убрать, потому что они увеличили расход топлива, а его могло не хватить до аэродрома, потому самолет посадили в поле. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.