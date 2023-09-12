СК взялся за пассажиров «Уральских авиалиний», севших в поле под Новосибирском

12 сентября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Следователи устанавливают обстоятельства посадки самолета в поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Следственный комитет начал работать с пассажирами «Уральских авиалиний», которые приземлились в поле под Новосибирском. Следователи ведут опросы прямо в поездах, которыми люди возвращаются домой. Об этом URA.RU рассказал родственник человека, который летел злополучным рейсом из Сочи в Омск. «Пассажиры сейчас едут в электричке, их опрашивает СК. Потом будут вызывать опять », — пояснила женщина. С ее родственницей тоже в том числе следователи ведут работу. Николай Терентьев, замлавы Убинского района, куда изначально с поля привезли людей, также рассказал URA.RU, что все пассажиры на данный момент отправлены по домам — в Омск и Новосибирск. «Госпитализация никому не потребовалась. Все едут электропоездами», — уточнил Терентьев. Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском после отказа гидросистемы. На борту находилось 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

Следственный комитет начал работать с пассажирами «Уральских авиалиний», которые приземлились в поле под Новосибирском. Следователи ведут опросы прямо в поездах, которыми люди возвращаются домой. Об этом URA.RU рассказал родственник человека, который летел злополучным рейсом из Сочи в Омск. «Пассажиры сейчас едут в электричке, их опрашивает СК. Потом будут вызывать опять », — пояснила женщина. С ее родственницей тоже в том числе следователи ведут работу. Николай Терентьев, замлавы Убинского района, куда изначально с поля привезли людей, также рассказал URA.RU, что все пассажиры на данный момент отправлены по домам — в Омск и Новосибирск. «Госпитализация никому не потребовалась. Все едут электропоездами», — уточнил Терентьев. Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском после отказа гидросистемы. На борту находилось 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.