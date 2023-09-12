СК взялся за пассажиров «Уральских авиалиний», севших в поле под Новосибирском

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция руководителя Уральского СУ на транспорте СК России Петра Решетникова. Екатеринбург, форма, следственный комитет россии, генерал-лейтенант юстиции, золотые погоны
Следователи устанавливают обстоятельства посадки самолета в поле Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Следственный комитет начал работать с пассажирами «Уральских авиалиний», которые приземлились в поле под Новосибирском. Следователи ведут опросы прямо в поездах, которыми люди возвращаются домой. Об этом URA.RU рассказал родственник человека, который летел злополучным рейсом из Сочи в Омск.

«Пассажиры сейчас едут в электричке, их опрашивает СК. Потом будут вызывать опять », — пояснила женщина. С ее родственницей тоже в том числе следователи ведут работу.

Николай Терентьев, замлавы Убинского района, куда изначально с поля привезли людей, также рассказал URA.RU, что все пассажиры на данный момент отправлены по домам — в Омск и Новосибирск. «Госпитализация никому не потребовалась. Все едут электропоездами», — уточнил Терентьев.

Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском после отказа гидросистемы. На борту находилось 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

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Следственный комитет начал работать с пассажирами «Уральских авиалиний», которые приземлились в поле под Новосибирском. Следователи ведут опросы прямо в поездах, которыми люди возвращаются домой. Об этом URA.RU рассказал родственник человека, который летел злополучным рейсом из Сочи в Омск. «Пассажиры сейчас едут в электричке, их опрашивает СК. Потом будут вызывать опять », — пояснила женщина. С ее родственницей тоже в том числе следователи ведут работу. Николай Терентьев, замлавы Убинского района, куда изначально с поля привезли людей, также рассказал URA.RU, что все пассажиры на данный момент отправлены по домам — в Омск и Новосибирск. «Госпитализация никому не потребовалась. Все едут электропоездами», — уточнил Терентьев. Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском после отказа гидросистемы. На борту находилось 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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