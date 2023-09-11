В Челябинскую область на несколько суток придут заморозки

12 сентября 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

До минус 2 градусов похолодает в Челябинской области 13—15 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В течение трех суток температура в Челябинской области будет опускаться ниже нуля. Экстренное предупреждение распространил 12 сентября региональный гидрометеоцентр. «Ночью и утром 13—15 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет опускать до минус 2 градусов», — говорится в тексте штормового предупреждения. При этом прекратятся сильные дожди, которые буквально затапливали регион последнюю неделю. Днем термометры будут показывать от 13 до 20 градусов.

В течение трех суток температура в Челябинской области будет опускаться ниже нуля. Экстренное предупреждение распространил 12 сентября региональный гидрометеоцентр. «Ночью и утром 13—15 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет опускать до минус 2 градусов», — говорится в тексте штормового предупреждения. При этом прекратятся сильные дожди, которые буквально затапливали регион последнюю неделю. Днем термометры будут показывать от 13 до 20 градусов.