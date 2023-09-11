11 сентября 2023

В Челябинскую область на несколько суток придут заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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До минус 2 градусов похолодает в Челябинской области 13—15 сентября Фото:

В течение трех суток температура в Челябинской области будет опускаться ниже нуля. Экстренное предупреждение распространил 12 сентября региональный гидрометеоцентр.

«Ночью и утром 13—15 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет опускать до минус 2 градусов», — говорится в тексте штормового предупреждения.

При этом прекратятся сильные дожди, которые буквально затапливали регион последнюю неделю. Днем термометры будут показывать от 13 до 20 градусов.

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В течение трех суток температура в Челябинской области будет опускаться ниже нуля. Экстренное предупреждение распространил 12 сентября региональный гидрометеоцентр. «Ночью и утром 13—15 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы будет опускать до минус 2 градусов», — говорится в тексте штормового предупреждения. При этом прекратятся сильные дожди, которые буквально затапливали регион последнюю неделю. Днем термометры будут показывать от 13 до 20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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