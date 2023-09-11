11 сентября 2023

На дороге Кургана установят новые знаки и пешеходные переходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, дорожные знаки, пешеходный переход, платная парковка
По улице Тобольная в Кургане ограничат скорость, установят пешеходные переходы и дорожные знаки Фото:

В сентябре в Кургане на улице Тобольная появятся новые пешеходные переходы и дорожные знаки, которые внесут изменения в организацию дорожного движения. Об этом сообщается в группе управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана во «ВКонтакте».

«С целью повышения безопасности участников дорожного движения на участке улицы Тобольная от улицы Карла Маркса до улицы Гоголя запланированы изменения: ограничение максимальной скорости — 40 км/ч; на пересечение улиц Карла Маркса — Тобольная установка знаков приоритета (ул.Тобольная — главная, ул. К.Маркса — второстепенная), а также обозначение пешеходного перехода через улицу Тобольная; обозначение пешеходного перехода через улицу Тобольная на перекрестках Тобольная-Урицкого и Тобольная-Гоголя», — говорится в сообщении управления.

Все вновь образованные пешеходные переходы будут оборудованы искусственными неровностями. Установка технических средств организации движения запланирована до 15 сентября.

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В сентябре в Кургане на улице Тобольная появятся новые пешеходные переходы и дорожные знаки, которые внесут изменения в организацию дорожного движения. Об этом сообщается в группе управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана во «ВКонтакте». «С целью повышения безопасности участников дорожного движения на участке улицы Тобольная от улицы Карла Маркса до улицы Гоголя запланированы изменения: ограничение максимальной скорости — 40 км/ч; на пересечение улиц Карла Маркса — Тобольная установка знаков приоритета (ул.Тобольная — главная, ул. К.Маркса — второстепенная), а также обозначение пешеходного перехода через улицу Тобольная; обозначение пешеходного перехода через улицу Тобольная на перекрестках Тобольная-Урицкого и Тобольная-Гоголя», — говорится в сообщении управления. Все вновь образованные пешеходные переходы будут оборудованы искусственными неровностями. Установка технических средств организации движения запланирована до 15 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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