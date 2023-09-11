На дороге Кургана установят новые знаки и пешеходные переходы

12 сентября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

По улице Тобольная в Кургане ограничат скорость, установят пешеходные переходы и дорожные знаки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В сентябре в Кургане на улице Тобольная появятся новые пешеходные переходы и дорожные знаки, которые внесут изменения в организацию дорожного движения. Об этом сообщается в группе управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана во «ВКонтакте». «С целью повышения безопасности участников дорожного движения на участке улицы Тобольная от улицы Карла Маркса до улицы Гоголя запланированы изменения: ограничение максимальной скорости — 40 км/ч; на пересечение улиц Карла Маркса — Тобольная установка знаков приоритета (ул.Тобольная — главная, ул. К.Маркса — второстепенная), а также обозначение пешеходного перехода через улицу Тобольная; обозначение пешеходного перехода через улицу Тобольная на перекрестках Тобольная-Урицкого и Тобольная-Гоголя», — говорится в сообщении управления. Все вновь образованные пешеходные переходы будут оборудованы искусственными неровностями. Установка технических средств организации движения запланирована до 15 сентября.

В сентябре в Кургане на улице Тобольная появятся новые пешеходные переходы и дорожные знаки, которые внесут изменения в организацию дорожного движения. Об этом сообщается в группе управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана во «ВКонтакте». «С целью повышения безопасности участников дорожного движения на участке улицы Тобольная от улицы Карла Маркса до улицы Гоголя запланированы изменения: ограничение максимальной скорости — 40 км/ч; на пересечение улиц Карла Маркса — Тобольная установка знаков приоритета (ул.Тобольная — главная, ул. К.Маркса — второстепенная), а также обозначение пешеходного перехода через улицу Тобольная; обозначение пешеходного перехода через улицу Тобольная на перекрестках Тобольная-Урицкого и Тобольная-Гоголя», — говорится в сообщении управления. Все вновь образованные пешеходные переходы будут оборудованы искусственными неровностями. Установка технических средств организации движения запланирована до 15 сентября.