11 сентября 2023

За порядком на тюменских дорогах будут следить «умные» камеры

ГУС Тюменской области анонсировало запуск новой системы контроля ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд рабочей группы по дорогам города с Дмитрием Микуликом. Челябинск, видеонаблюдение, видеокамеры, рампа, видеорегистратор, камера на дороге
В дополнение к стационарным камерам, на дорогах Тюменской области появятся передвижные Фото:

До конца 2023 года в Тюменской области запустят комплексы мобильной фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом по итогам проведенных торгов заявило в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области.

«Управление автомобильных дорог Тюменской области заключило контракт на поставку мобильных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Первые комплексы в тестовом режиме выедут на дороги региона до конца года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что новые камеры будут устанавливать на ярко зеленые автомобили с желтыми проблесковыми маячками. Так же на авто будет нанесена предупреждающая надпись. «Важно привлечь внимание к ним участников дорожного движения; главная цель — не наказание, а профилактика нарушений», — пояснил первый заместитель начальника управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Хан.

В тестовом режиме камеры смогут фиксировать скорость автомобилей, движение по встречной полосе, пересечение сплошной линии, наличие ремня безопасности и другие факторы. В будущем «умные» камеры научат распознавать водителей, которые разговаривают по мобильному телефону.

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До конца 2023 года в Тюменской области запустят комплексы мобильной фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом по итогам проведенных торгов заявило в telegram-канале главное управление строительства Тюменской области. «Управление автомобильных дорог Тюменской области заключило контракт на поставку мобильных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Первые комплексы в тестовом режиме выедут на дороги региона до конца года», — говорится в сообщении. Сообщается, что новые камеры будут устанавливать на ярко зеленые автомобили с желтыми проблесковыми маячками. Так же на авто будет нанесена предупреждающая надпись. «Важно привлечь внимание к ним участников дорожного движения; главная цель — не наказание, а профилактика нарушений», — пояснил первый заместитель начальника управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Хан. В тестовом режиме камеры смогут фиксировать скорость автомобилей, движение по встречной полосе, пересечение сплошной линии, наличие ремня безопасности и другие факторы. В будущем «умные» камеры научат распознавать водителей, которые разговаривают по мобильному телефону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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