11 сентября 2023

В Тюмени резко изменился уровень воды в Туре

За сутки уровень воды в реке Туре в Тюмени вырос на рекордные четыре сантиметра
© Служба новостей «URA.RU»
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Обмелевшая Тура. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура, обмеление, обмеление туры
Вода в обмелевшей реке прибывает с 5 сентября Фото:

В Тюмени за последние сутки уровень воды в Туре повысился на четыре сантиметра. Это рекордное прибывание воды с момента критического обмеления. Информация представлена в статистике тюменского гидропоста.

«Уровень воды в Туре в Тюмени составляет -77 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на четыре сантиметра», — говорится в информации тюменского гидропоста.

Подобное прибывание воды является рекордным. С момента достижения Турой исторического обмеления (-85 сантиметров было зафиксировано 5 сентября) ее уровень повышался максимум на сантиметр за сутки.

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В Тюмени за последние сутки уровень воды в Туре повысился на четыре сантиметра. Это рекордное прибывание воды с момента критического обмеления. Информация представлена в статистике тюменского гидропоста. «Уровень воды в Туре в Тюмени составляет -77 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на четыре сантиметра», — говорится в информации тюменского гидропоста. Подобное прибывание воды является рекордным. С момента достижения Турой исторического обмеления (-85 сантиметров было зафиксировано 5 сентября) ее уровень повышался максимум на сантиметр за сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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