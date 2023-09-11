В Тюмени резко изменился уровень воды в Туре

Вода в обмелевшей реке прибывает с 5 сентября
В Тюмени за последние сутки уровень воды в Туре повысился на четыре сантиметра. Это рекордное прибывание воды с момента критического обмеления. Информация представлена в статистике тюменского гидропоста.
«Уровень воды в Туре в Тюмени составляет -77 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на четыре сантиметра», — говорится в информации тюменского гидропоста.
Подобное прибывание воды является рекордным. С момента достижения Турой исторического обмеления (-85 сантиметров было зафиксировано 5 сентября) ее уровень повышался максимум на сантиметр за сутки.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.