В Тюмени резко изменился уровень воды в Туре

За сутки уровень воды в реке Туре в Тюмени вырос на рекордные четыре сантиметра

12 сентября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Вода в обмелевшей реке прибывает с 5 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за последние сутки уровень воды в Туре повысился на четыре сантиметра. Это рекордное прибывание воды с момента критического обмеления. Информация представлена в статистике тюменского гидропоста. «Уровень воды в Туре в Тюмени составляет -77 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на четыре сантиметра», — говорится в информации тюменского гидропоста. Подобное прибывание воды является рекордным. С момента достижения Турой исторического обмеления (-85 сантиметров было зафиксировано 5 сентября) ее уровень повышался максимум на сантиметр за сутки.

В Тюмени за последние сутки уровень воды в Туре повысился на четыре сантиметра. Это рекордное прибывание воды с момента критического обмеления. Информация представлена в статистике тюменского гидропоста. «Уровень воды в Туре в Тюмени составляет -77 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на четыре сантиметра», — говорится в информации тюменского гидропоста. Подобное прибывание воды является рекордным. С момента достижения Турой исторического обмеления (-85 сантиметров было зафиксировано 5 сентября) ее уровень повышался максимум на сантиметр за сутки.