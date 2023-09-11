Курганские чиновники планируют топить котельную не углем, а опилками. Фото

Жители Курганского округа опасаются, что котельную будут топить опилками

12 сентября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

На складах котельных Целинного округа нет необходимого объема угля (1000 тонн) для отопления домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники мэрии Целинного округа Курганской области и местный МУП не привезли уголь в котельные и будут вынуждены организовывать отопление домов опилками и древесными отходами. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В котельную опять завезли опилки и срезку. На территориях МУПа и больничной котельной по улице Бухарова угля нет. В сельских котельных угля тоже нет, видимо котлы опять собираются топить опилками и отходами», — рассказал источник. По его словам, к 15 сентября предприятие должно обеспечить 45-суточный запас топлива, что составляет более 1000 тонн угля. Корреспондент URA.RU связался с главой округа Петром Скоробогатовым для уточнения этой информации. Однако, он не стал давать комментарий и попросил сделать официальный запрос. В пресс-службу администрации Целинного округа был направлен запрос по теме. На момент публикации ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе Курганской области в январе котельные несколько дней отапливались зерном вместо угля. По словам источника, жители подозревали, что у МУП «Водоканал» были проблемы с финансами, которые не позволили закупить большой объем угля. Но экс-глава округа Александр Сытов заявлял, что семена льна использовались для изучения их пригодности в качестве топлива. Дрова вместо угля в котельной по ул. Северная. Целинный округ Источник URA.RU Территории МУП в Целинном округе Источник URA.RU На территориях котельных отсутствуют запасы угля. Источник URA.RU Целинный округ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновники мэрии Целинного округа Курганской области и местный МУП не привезли уголь в котельные и будут вынуждены организовывать отопление домов опилками и древесными отходами. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В котельную опять завезли опилки и срезку. На территориях МУПа и больничной котельной по улице Бухарова угля нет. В сельских котельных угля тоже нет, видимо котлы опять собираются топить опилками и отходами», — рассказал источник. По его словам, к 15 сентября предприятие должно обеспечить 45-суточный запас топлива, что составляет более 1000 тонн угля. Корреспондент URA.RU связался с главой округа Петром Скоробогатовым для уточнения этой информации. Однако, он не стал давать комментарий и попросил сделать официальный запрос. В пресс-службу администрации Целинного округа был направлен запрос по теме. На момент публикации ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе Курганской области в январе котельные несколько дней отапливались зерном вместо угля. По словам источника, жители подозревали, что у МУП «Водоканал» были проблемы с финансами, которые не позволили закупить большой объем угля. Но экс-глава округа Александр Сытов заявлял, что семена льна использовались для изучения их пригодности в качестве топлива.