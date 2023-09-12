Курганский полицейский отсудил на работе сотни тысяч за расходы в командировке

Курганский полицейский подал иск к работодателю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник межрайонного отдела МВД «Куртамышский» (Курганская область) добился через суд выплаты средств за аренду жилья в течение длительной командировки, а также восстановления права на отпуск. Данные появились на сайте Куртамышского районного суда.

«Исковые требования Б. к межрайонному отделу МВД РФ „Куртамышский“ Курганской области о возмещении расходов, связанных со служебной командировкой, предоставлении неиспользованного отпуска удовлетворить», — информирует судебное постановление. Мужчине заплатят более 163 тысяч за расходы в командировке и предоставят полуторамесячный отпуск за 2021 год.

Старший следователь отдела полиции МВД несколько раз обращался к руководству с просьбой предоставить отпуск. Мужчина при восстановлении на службе не был включен в график отпусков и пропустил отдых. Также сотрудник провел более трех месяцев в командировке, арендовал для проживания жилье и просил возместить расходы на проживание. В отделении полицейскому в требованиях отказали, и он пошел в суд.

Суд рассмотрел обстоятельства спора и решил его в пользу сотрудника. Отделение полиции должно возместить расходы на проживание мужчины в размере 163 950 рублей. Также в течение 2023 года он должен получить 45-дневный отпуск. Руководство подало апелляцию на решение.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший начальник отдела полиции обратился в суд с иском к УМВД. Экс-руководитель требовал заплатить ему за переработку, но проиграл суд.