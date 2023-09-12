По словам тюменки, ей пришлось протискиваться, обдирая руки, чтобы попасть в школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в школе №92 пандус для инвалидов перекрыли большой клумбой. Об этом URA.RU рассказала инвалид Виталина Щербина. По словам тюменки, проход между клумбой и ограждением настолько узкий, что инвалидная коляска не сможет там проехать.

«Во втором корпусе школы №92 на входе на пандус стоит огромная клумба, загораживая часть проезда. Я попробовала проехать, проход очень узкий межу клумбой и ограждением, полноценно это сделать сложно. Царапнула костяшку, следов нет. В итоге завезла меня мама. По меркам инвалидных колясок, моя считается довольно узкой. Если бы моя коляска была на сантиметр шире, пройти не удалось бы. <…> Я второй раз на выборах в этой школе. И в первое посещение клумбы не припомню», — рассказал Виталина.

В департаменте образования Тюмени агентству пообещали убрать клумбу от пандуса. Там же добавили, что школа оборудована кнопкой вызова персонала для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Второй корпус школы № 92, как и другие общеобразовательные объекты города Тюмени, оборудованы кнопкой вызова помощника, которая как раз предназначена для вызова персонала в случае появления непреодолимой преграды или невозможности подняться самостоятельно людям с ограниченными возможностями. В данном учреждения кнопка находится в исправном состоянии», — добавили в департаменте.

Фото: Виталина Щербина