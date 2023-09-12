Жители Сургута увлеклись фотосъемками в стиле ню

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Стоимость фотосессии в стиле ню составляет от 3 500 рублей Фото:

Сургутяне открыли для себя актуальный способ раскрепощения путем фотосессий в стиле ню. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил профессионал из фотоиндустрии.

«Сургутяне достаточно часто заказывают фотосессию в стиле ню. Чаще всего такие клиенты хотят выделиться среди толпы. В месяц такой запрос поступает стабильно по 3-4 в месяц. При этом за такой же период обычных индивидуальных фотосъемок насчитывается 5-6», — рассказал профессионал.

Большинство сургутян хотят сделать обнаженные снимки в целях раскрепощения и обновления контента в соцсетях. «Клиенты воспринимают фотосессии в стиле ню как нечто эстетическое, без пошлостей. Ню — это не про фото половых органов», — пояснил собеседник.

Стоимость такой услуги составляет от 3 500 рублей, некоторые местные фотографы работают за почасовую оплату. Как правило, если клиент предпочитает провести съемку в студии, он оплачивает ее отдельно. Обычно цена включает работу фотографа, исходные материалы и обработку фото.

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Сургутяне открыли для себя актуальный способ раскрепощения путем фотосессий в стиле ню. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил профессионал из фотоиндустрии. «Сургутяне достаточно часто заказывают фотосессию в стиле ню. Чаще всего такие клиенты хотят выделиться среди толпы. В месяц такой запрос поступает стабильно по 3-4 в месяц. При этом за такой же период обычных индивидуальных фотосъемок насчитывается 5-6», — рассказал профессионал. Большинство сургутян хотят сделать обнаженные снимки в целях раскрепощения и обновления контента в соцсетях. «Клиенты воспринимают фотосессии в стиле ню как нечто эстетическое, без пошлостей. Ню — это не про фото половых органов», — пояснил собеседник. Стоимость такой услуги составляет от 3 500 рублей, некоторые местные фотографы работают за почасовую оплату. Как правило, если клиент предпочитает провести съемку в студии, он оплачивает ее отдельно. Обычно цена включает работу фотографа, исходные материалы и обработку фото.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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