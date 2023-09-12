Жители Сургута увлеклись фотосъемками в стиле ню

Стоимость фотосессии в стиле ню составляет от 3 500 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сургутяне открыли для себя актуальный способ раскрепощения путем фотосессий в стиле ню. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил профессионал из фотоиндустрии.

«Сургутяне достаточно часто заказывают фотосессию в стиле ню. Чаще всего такие клиенты хотят выделиться среди толпы. В месяц такой запрос поступает стабильно по 3-4 в месяц. При этом за такой же период обычных индивидуальных фотосъемок насчитывается 5-6», — рассказал профессионал.

Большинство сургутян хотят сделать обнаженные снимки в целях раскрепощения и обновления контента в соцсетях. «Клиенты воспринимают фотосессии в стиле ню как нечто эстетическое, без пошлостей. Ню — это не про фото половых органов», — пояснил собеседник.

Стоимость такой услуги составляет от 3 500 рублей, некоторые местные фотографы работают за почасовую оплату. Как правило, если клиент предпочитает провести съемку в студии, он оплачивает ее отдельно. Обычно цена включает работу фотографа, исходные материалы и обработку фото.