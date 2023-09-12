Карпин стал главным транжирой Российской премьер-лиги

Валерий Карпин потратил на трансферы футболистов сотни миллионов евро
Главный тренер сборной России Валерий Карпин, будучи главным тренером клубов «Спартак» и «Ростов» стал лидером среди коллег по затратам на трансферы игроков за всю свою карьеру. На покупку 58 футболистов он потратил более 246 миллионов евро, свидетельствуют данные портала Transfermakt.
«Спартак» и «Ростов» с Карпиным потратили 246,06 миллиона евро на трансферы 58 игроков, говорится
Третью строчку занял так же тренировавший «Зенит» Лучано Спалетти. За 18 трансферов он потратил 185,66 миллиона.
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