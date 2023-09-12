Карпин стал главным транжирой Российской премьер-лиги

Тренер сборной РФ Карпин стал лидером по затратам на трансферы футболистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Карпин потратил на трансферы футболистов сотни миллионов евро Фото:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, будучи главным тренером клубов «Спартак» и «Ростов» стал лидером среди коллег по затратам на трансферы игроков за всю свою карьеру. На покупку 58 футболистов он потратил более 246 миллионов евро, свидетельствуют данные портала Transfermakt.

«Спартак» и «Ростов» с Карпиным потратили 246,06 миллиона евро на трансферы 58 игроков, говорится на портале. На втором месте разместился главный тренер «Уфы» и «Зенита» Сергей Семак, чьи затраты составили 223,69 миллиона евро.

Третью строчку занял так же тренировавший «Зенит» Лучано Спалетти. За 18 трансферов он потратил 185,66 миллиона.

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин, будучи главным тренером клубов «Спартак» и «Ростов» стал лидером среди коллег по затратам на трансферы игроков за всю свою карьеру. На покупку 58 футболистов он потратил более 246 миллионов евро, свидетельствуют данные портала Transfermakt. «Спартак» и «Ростов» с Карпиным потратили 246,06 миллиона евро на трансферы 58 игроков, говорится на портале. На втором месте разместился главный тренер «Уфы» и «Зенита» Сергей Семак, чьи затраты составили 223,69 миллиона евро. Третью строчку занял так же тренировавший «Зенит» Лучано Спалетти. За 18 трансферов он потратил 185,66 миллиона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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