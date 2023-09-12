В Перми добровольцы в зону СВО учатся вести бой и оказывать медпомощь товарищам

База для подготовки добровольцев находится недалеко от Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» показал процесс подготовки пермяков, которые желают участвовать в специальной военной операции. Занятия проходят три раза в неделю на базе центра близ деревни Шугуровка. Как выяснил корреспондент URA.RU, побывавший на занятиях, обучение ведут опытные инструкторы из различных силовых структур, в том числе, прошедшие горячие точки.

«Обучение в ЦВСП „Стрелец“ проходят как новички, так и бойцы уже побывавшие в зоне СВО. Во время занятий на базе присутствовало порядка 15 человек, большая часть из них — жители краевой столицы. На занятиях курсанты преодолевают полосу препятствий, проходят тактико-специальную и огневую подготовки, изучают приемы маскировки, учатся работе с оружием и осваивают тактическую медицину,. К примеру, мужчин учат, как правильно накладывать жгут, фиксировать повязку и транспортировать раненого», — сообщил корреспондент агентства.

По словам инструкторов, военная подготовка курсантов предусматривает как ночные, так и дневные полевые выходы. В конце курса всех участников ждут испытания, максимально приближенные к боевым действиям. Они проходят во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии с применением гранатометов, минометов и бронетехники.

Пермяки проходят подготовку на базе ЦВСП «Стрелец». Занятия идут три раза в неделю. Стоимость — 2500 рублей в месяц. Средства организаторы тратят на учебные и расходные материалы, которые используют инструкторы при подготовке добровольцев, а также на помощь бойцам, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Во время занятий курсанты полностью экипированы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Обучение идет при любой погоде. Курсанты также участвуют в ночных и дневных полевых выходах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курсанты учатся оказанию первой медицинской помощи «раненому» бойцу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Обучение ведут опытные силовики, в числе которых есть и сотрудники Росгвардии Фото: Сергей Русанов © URA.RU