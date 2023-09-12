В Екатеринбурге неделю не могут найти 60-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
Пенсионера ищут с 6 сентября Фото:

В Екатеринбурге с 6 сентября идут поиски 60-летнего Александра Крюкова. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Мужчина 1963 года рождения был одет в черную куртку, рубашку в черно-белую клетку, черные брюки, черные кроссовки и черную кепку. С собой у Александра Крюкова был мобильный телефон. Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, худощавое телосложение, голубой цвет глаз и светло-русые волосы с проседью», — сказано в сообщении.

Особые приметы пенсионера: хромая походка, на месте левого глаза стоит протез. Сообщить информацию о местоположении 60-летнего мужчины можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге с 6 сентября идут поиски 60-летнего Александра Крюкова. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Мужчина 1963 года рождения был одет в черную куртку, рубашку в черно-белую клетку, черные брюки, черные кроссовки и черную кепку. С собой у Александра Крюкова был мобильный телефон. Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, худощавое телосложение, голубой цвет глаз и светло-русые волосы с проседью», — сказано в сообщении. Особые приметы пенсионера: хромая походка, на месте левого глаза стоит протез. Сообщить информацию о местоположении 60-летнего мужчины можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...