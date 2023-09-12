В Екатеринбурге с 6 сентября идут поиски 60-летнего Александра Крюкова. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Мужчина 1963 года рождения был одет в черную куртку, рубашку в черно-белую клетку, черные брюки, черные кроссовки и черную кепку. С собой у Александра Крюкова был мобильный телефон. Рост пропавшего составляет 165 сантиметров, худощавое телосложение, голубой цвет глаз и светло-русые волосы с проседью», — сказано в сообщении.
Особые приметы пенсионера: хромая походка, на месте левого глаза стоит протез. Сообщить информацию о местоположении 60-летнего мужчины можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52.
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