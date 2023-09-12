За год из Технопарка ХМАО уволилось 20% сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «Технопарке высоких технологий» ХМАО, известном скандальным выпуском наноморсов и стелек с подогревом, за год уволилось более 20% сотрудников. Десять работников подведомственного учреждения правительства Югры ушли из него за последний год. Источник в политическом истеблишменте сообщил журналисту URA.RU, что часть персонала судилась с руководством и жаловалась на оскорбления и психологическое давление со стороны директора Дениса Скрыганова.

«За последний год подведомственное учреждение правительства Югры покинуло более 20% сотрудников, дело доходило даже до суда из-за размеров выходного пособия. Руководитель Технопарка Скрыганов оскорбляет сотрудников и оказывает на них психологическое давление, чтобы неугодные ушли из коллектива сами», — поделился инсайдер.

Скрыганов в разговоре с корреспондентом URA.RU опроверг информацию о давлении на подчиненных. Ротацию коллектива он посчитал нормальным рабочим процессом. Из ведомства действительно ушли десять человек. «Пять из них выросли из своих должностей и получили предложения перейти на более высокооплачиваемые должности. Кто-то выходит на пенсию и принимает решение отдохнуть от служебных нагрузок, кто-то меняет место жительства и переезжает в другой регион. На их места приходят новые сотрудники, и в то числе сотрудники технопарка получают возможности карьерного роста внутри учреждения», — отметил Скрыганов.

Также он пояснил, что не оскорблял подчиненных и не злоупотреблял нецензурной лексикой. «Никак не могу прокомментировать это, потому что я не ругаюсь на сотрудников. Заявлений ни в департамент, ни в правоохранительные органы на меня не поступало. Я стараюсь общаться с сотрудниками максимально корректно, личностных оскорблений не было никогда», — заявил Скрыганов.

Ранее URA.RU писало, что после увольнения экс-директора Технопарка Виталия Рыжакова, который покинул должность после скандалов из-за освоения бюджетных средств на разработку подогрева стелек и наноморса, его пост занял Артем Столяров. После его ухода в «Газпром» руководителем учреждения в 2022 году стал уроженец Мурманска Денис Скрыганов.