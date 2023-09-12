Свердловчане остались без водоснабжения из-за аварии

Коммунальная авария произошла в поселке Буланаш на объектах водоснабжения
Жители поселка Буланаш (Свердловская область) остались без воды из-за отключения электроэнергии на объектах водоснабжения. Об этом заявил мэр Артемовского Константин Трофимов.
«Аварийное отключение электроэнергии на объектах водоснабжения в поселке Буланаш. Энергетиков уведомили», — написал Константин Трофимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам мэра Артемовского, сейчас на месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб. Точного времени восстановления водоснабжения нет, воду дадут после устранения аварии, добавил Трофимов.
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