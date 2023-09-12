12 сентября 2023

Свердловчане остались без водоснабжения из-за аварии

Жители поселка Буланаш остались без воды из-за коммунальной аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Устранение крупной коммунальной аварии. Курган, коммунальная авария, откачка воды, ковш экскаватора, ао водный союз
Коммунальная авария произошла в поселке Буланаш на объектах водоснабжения Фото:

Жители поселка Буланаш (Свердловская область) остались без воды из-за отключения электроэнергии на объектах водоснабжения. Об этом заявил мэр Артемовского Константин Трофимов.

«Аварийное отключение электроэнергии на объектах водоснабжения в поселке Буланаш. Энергетиков уведомили», — написал Константин Трофимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам мэра Артемовского, сейчас на месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб. Точного времени восстановления водоснабжения нет, воду дадут после устранения аварии, добавил Трофимов.

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Жители поселка Буланаш (Свердловская область) остались без воды из-за отключения электроэнергии на объектах водоснабжения. Об этом заявил мэр Артемовского Константин Трофимов. «Аварийное отключение электроэнергии на объектах водоснабжения в поселке Буланаш. Энергетиков уведомили», — написал Константин Трофимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Артемовского, сейчас на месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб. Точного времени восстановления водоснабжения нет, воду дадут после устранения аварии, добавил Трофимов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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