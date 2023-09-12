Ким Чен Ын высоко оценил отношения России и КНДР

Ким Чен Ын: Северная Корея уделяет приоритетное внимание связям с РФ

13 сентября 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Визит в Россию — первая известная поездка лидера КНДР за рубеж после пандемии коронавируса Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Визит в Россию является «явным проявлением» приоритетного внимания связям с Россией со стороны Северной Кореи. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, слова которого передает южнокорейское агентство Ренхап. «Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является „явным проявлением“ того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией. Лидеры двух стран встретятся <…>, чтобы обсудить возможную сделку по поставкам оружия, поскольку они стремятся укрепить военное сотрудничество», — говорится в сообщении агентства Ренхап . Северокорейский лидер приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, член Молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин сообщил телеканалу 360, что одна из целей визита главы КНДР — укрепление собственных военных технологий. Власти Вашингтона, узнав о визите Ким Чен Ына в Россию, пришли в ярость. Запад опасается, что Пхеньян планирует предоставить оружие Москве в контексте конфликта на Украине, пишет MK.RU .

Визит в Россию является «явным проявлением» приоритетного внимания связям с Россией со стороны Северной Кореи. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, слова которого передает южнокорейское агентство Ренхап. «Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является „явным проявлением“ того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией. Лидеры двух стран встретятся <…>, чтобы обсудить возможную сделку по поставкам оружия, поскольку они стремятся укрепить военное сотрудничество», — говорится в сообщении агентства Ренхап. Северокорейский лидер приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, член Молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин сообщил телеканалу 360, что одна из целей визита главы КНДР — укрепление собственных военных технологий. Власти Вашингтона, узнав о визите Ким Чен Ына в Россию, пришли в ярость. Запад опасается, что Пхеньян планирует предоставить оружие Москве в контексте конфликта на Украине, пишет MK.RU.