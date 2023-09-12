В Соликамске потушили пожар в многоквартирном доме

В Соликамске загорелся 12 сентября многоквартирный дом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Соликамске Пермского края 12 сентября пожарные тушили огонь в доме на улице Горняков. Об этом ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщило в Telegram.

«Пожар был в одной из квартир на втором этаже жилого дома на улице Горняков. До прибытия пожарных эвакуировались шесть человек. Погибших и пострадавших нет», — говорится в посте ведомства.

По данным МЧС, площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пожар тушили семь человек и две единицы техники. Огонь потушили в 11 часов 30 минут.

Ранее в Соликамске Пермского края полностью сгорел жилой дом. Пожар был на улице Бумажников.