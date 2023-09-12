12 сентября 2023

В Соликамске потушили пожар в многоквартирном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В Соликамске загорелся 12 сентября многоквартирный дом Фото:

В Соликамске Пермского края 12 сентября пожарные тушили огонь в доме на улице Горняков. Об этом ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщило в Telegram.

«Пожар был в одной из квартир на втором этаже жилого дома на улице Горняков. До прибытия пожарных эвакуировались шесть человек. Погибших и пострадавших нет», — говорится в посте ведомства.

По данным МЧС, площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пожар тушили семь человек и две единицы техники. Огонь потушили в 11 часов 30 минут.

Ранее в Соликамске Пермского края полностью сгорел жилой дом. Пожар был на улице Бумажников.

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В Соликамске Пермского края 12 сентября пожарные тушили огонь в доме на улице Горняков. Об этом ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщило в Telegram. «Пожар был в одной из квартир на втором этаже жилого дома на улице Горняков. До прибытия пожарных эвакуировались шесть человек. Погибших и пострадавших нет», — говорится в посте ведомства. По данным МЧС, площадь пожара составила 8 квадратных метров. Пожар тушили семь человек и две единицы техники. Огонь потушили в 11 часов 30 минут. Ранее в Соликамске Пермского края полностью сгорел жилой дом. Пожар был на улице Бумажников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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