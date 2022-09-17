В Соликамске по улице Бумажников сгорел жилой дом

12 человек эвакуировались самостоятельно, еще одного спасли огнеборцы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Соликамске Пермского края полностью сгорел жилой дом. Очевидцы поделились видео с пожара на улице Бумажников в группе «Типичный Соликамск» соцсети «ВКонтакте».

В ночь на 18 сентября в Соликамске загорелся жилой дом. «Конечно пожар — это ужасно, люди стояли просто в одних тапочках и домашней одежде. Ничего даже не успели спасти — ни документы, ни имущество… Очень жаль людей! Было страшно, треск шифера было слышно на весь район, я вообще сначала подумала, что салют где-то пускают», — рассказывает в комментариях очевидец.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю подробнее рассказали о случившемся. «В 00:20 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Соликамск по улице Бумажников. На место пожара были отправлены четыре человека личного состава и 8 единиц техники. Пожар охватил жилой дом на площади 120 квадратных метров. До прибытия пожарных 12 человек эвакуировались самостоятельно, одного человека спасли, но у некоторых жильцов были травмы», — сообщают в пресс-службе. Локализовать пожар удалось в 00:36, полностью потушить огонь — в 01:02. На данный момент проводится проверка и выясняются причины и обстоятельства пожара.

В ГУ МЧС по Пермскому краю напоминают, чтобы горожане были внимательны и осторожны при обращении с огнем. Также необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее при пожаре в многоквартирном доме в Перми погиб один человек. Двоих жильцов удалось спасти, 13 человек эвакуировались самостоятельно.