12 сентября 2023

Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный». Видео

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным Фото:

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный» в Амурской области. Там Высший руководитель Северной Кореи встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

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Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию

«Ким Чен Ын прибыл на космодром „Восточный“», — говорится в сообщении РИА Новости. Лидера КНДР встретит Путин. У них ожидаются переговоры.

Лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде 10 сентября, сообщает «Царьград». Он прибыл в Россию 12 сентября ради встречи с руководством РФ. Его визит подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ожидаются переговоры лидеров ядерных держав. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минприроды России Александр Козлов уже успели поговорить с Кимом, передает RT. Сам глава КНДР заявил, что его визит в РФ показывает важность отношений с Москвой, сообщает телеканал 360.

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Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный» в Амурской области. Там Высший руководитель Северной Кореи встретится с российским лидером Владимиром Путиным. «Ким Чен Ын прибыл на космодром „Восточный“», — говорится в сообщении РИА Новости. Лидера КНДР встретит Путин. У них ожидаются переговоры. Лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде 10 сентября, сообщает «Царьград». Он прибыл в Россию 12 сентября ради встречи с руководством РФ. Его визит подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ожидаются переговоры лидеров ядерных держав. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минприроды России Александр Козлов уже успели поговорить с Кимом, передает RT. Сам глава КНДР заявил, что его визит в РФ показывает важность отношений с Москвой, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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