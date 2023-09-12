Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный» в Амурской области. Там Высший руководитель Северной Кореи встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
«Ким Чен Ын прибыл на космодром „Восточный“», — говорится в сообщении РИА Новости. Лидера КНДР встретит Путин. У них ожидаются переговоры.
Лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде 10 сентября, сообщает «Царьград». Он прибыл в Россию 12 сентября ради встречи с руководством РФ. Его визит подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ожидаются переговоры лидеров ядерных держав. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минприроды России Александр Козлов уже успели поговорить с Кимом, передает RT. Сам глава КНДР заявил, что его визит в РФ показывает важность отношений с Москвой, сообщает телеканал 360.
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