Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный». Видео

13 сентября 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный» в Амурской области. Там Высший руководитель Северной Кореи встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Новость по теме Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию «Ким Чен Ын прибыл на космодром „Восточный“», — говорится в сообщении РИА Новости. Лидера КНДР встретит Путин. У них ожидаются переговоры. Лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде 10 сентября, сообщает «Царьград». Он прибыл в Россию 12 сентября ради встречи с руководством РФ. Его визит подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ожидаются переговоры лидеров ядерных держав. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минприроды России Александр Козлов уже успели поговорить с Кимом, передает RT. Сам глава КНДР заявил, что его визит в РФ показывает важность отношений с Москвой, сообщает телеканал 360.

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный» в Амурской области. Там Высший руководитель Северной Кореи встретится с российским лидером Владимиром Путиным. «Ким Чен Ын прибыл на космодром „Восточный“», — говорится в сообщении РИА Новости. Лидера КНДР встретит Путин. У них ожидаются переговоры. Лидер КНДР выехал из Пхеньяна на спецпоезде 10 сентября, сообщает «Царьград». Он прибыл в Россию 12 сентября ради встречи с руководством РФ. Его визит подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ожидаются переговоры лидеров ядерных держав. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Минприроды России Александр Козлов уже успели поговорить с Кимом, передает RT. Сам глава КНДР заявил, что его визит в РФ показывает важность отношений с Москвой, сообщает телеканал 360.