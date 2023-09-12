Кремль подтвердил приезд Ким Чен Ына в Россию

Ким Чен Ын приехал в Россию, сообщил Дмитрий Песков
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ким Чен Ын уже в России», — сказал Песков. Его слова приводит RT.
О приезде северокорейского лидера в Россию утром 12 сентября сообщало японское агентство Kyodo. Ожидается, что Ким Чен Ын встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Пескова, лидеры обменяются мнениями о сотрудничестве, а также обсудят, в том числе, «чувствительные области».
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