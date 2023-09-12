Кремль подтвердил приезд Ким Чен Ына в Россию

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Ким Чен Ын приехал в Россию, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ким Чен Ын уже в России», — сказал Песков. Его слова приводит RT.

О приезде северокорейского лидера в Россию утром 12 сентября сообщало японское агентство Kyodo. Ожидается, что Ким Чен Ын встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Пескова, лидеры обменяются мнениями о сотрудничестве, а также обсудят, в том числе, «чувствительные области».

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Ким Чен Ын уже в России», — сказал Песков. Его слова приводит RT. О приезде северокорейского лидера в Россию утром 12 сентября сообщало японское агентство Kyodo. Ожидается, что Ким Чен Ын встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Пескова, лидеры обменяются мнениями о сотрудничестве, а также обсудят, в том числе, «чувствительные области».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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