12 сентября 2023

Самолет «Аэрофлота», летевший в Екатеринбург, экстренно сел в Астрахани. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, ливрея добролет
Самолет приземлился в Астрахани из-за того, что пассажиру стало плохо Фото:

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту Минеральные воды — Екатеринбург, экстренно сел в Астрахани. Это произошло из-за того, что пассажиру стало плохо на борту, сообщили очевидцы.

«Вылетали из Минеральных вод в Екатеринбург. Мужчине стало плохо во время полета — что-то с давлением, его начало тошнить. Врача на борту не было, ему оказывал помощь сосед. В итоге сели в Астрахани. Мужчину забрала реанимация», — передает слова очевидца telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

По данным на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет вылетел из Минеральных вод 12 сентября в 23:20, приземлился в Астрахане 13 сентября в 03:00, а в Екатеринбург прибыл в 6:24. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации ответ не поступил.

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту Минеральные воды — Екатеринбург, экстренно сел в Астрахани. Это произошло из-за того, что пассажиру стало плохо на борту, сообщили очевидцы. «Вылетали из Минеральных вод в Екатеринбург. Мужчине стало плохо во время полета — что-то с давлением, его начало тошнить. Врача на борту не было, ему оказывал помощь сосед. В итоге сели в Астрахани. Мужчину забрала реанимация», — передает слова очевидца telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». По данным на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет вылетел из Минеральных вод 12 сентября в 23:20, приземлился в Астрахане 13 сентября в 03:00, а в Екатеринбург прибыл в 6:24. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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