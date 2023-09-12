Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту Минеральные воды — Екатеринбург, экстренно сел в Астрахани. Это произошло из-за того, что пассажиру стало плохо на борту, сообщили очевидцы.
«Вылетали из Минеральных вод в Екатеринбург. Мужчине стало плохо во время полета — что-то с давлением, его начало тошнить. Врача на борту не было, ему оказывал помощь сосед. В итоге сели в Астрахани. Мужчину забрала реанимация», — передает слова очевидца telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
По данным на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет вылетел из Минеральных вод 12 сентября в 23:20, приземлился в Астрахане 13 сентября в 03:00, а в Екатеринбург прибыл в 6:24. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации ответ не поступил.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту Минеральные воды — Екатеринбург, экстренно сел в Астрахани. Это произошло из-за того, что пассажиру стало плохо на борту, сообщили очевидцы. «Вылетали из Минеральных вод в Екатеринбург. Мужчине стало плохо во время полета — что-то с давлением, его начало тошнить. Врача на борту не было, ему оказывал помощь сосед. В итоге сели в Астрахани. Мужчину забрала реанимация», — передает слова очевидца telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». По данным на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет вылетел из Минеральных вод 12 сентября в 23:20, приземлился в Астрахане 13 сентября в 03:00, а в Екатеринбург прибыл в 6:24. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации ответ не поступил.