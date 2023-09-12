Истязавшая ребенка мать из ЯНАО отделалась условным сроком

В Красноселькупском районе ЯНАО женщина в течение двух лет регулярно наносила побои несовершеннолетней дочери. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ.
«В 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои шестнадцатилетней дочери. Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
О нездоровой ситуации в семье в полицию сообщила несовершеннолетняя дочь, которой надоело терпеть побои. Следователями и судом ее мать была признана виновной в истязаниях ребенка.
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