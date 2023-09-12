12 сентября 2023
11 сентября 2023

Истязавшая ребенка мать из ЯНАО отделалась условным сроком

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО женщина на протяжении нескольких лет регулярно избивала свою дочь Фото:

В Красноселькупском районе ЯНАО женщина в течение двух лет регулярно наносила побои несовершеннолетней дочери. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ.

«В 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои шестнадцатилетней дочери. Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

О нездоровой ситуации в семье в полицию сообщила несовершеннолетняя дочь, которой надоело терпеть побои. Следователями и судом ее мать была признана виновной в истязаниях ребенка.

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В Красноселькупском районе ЯНАО женщина в течение двух лет регулярно наносила побои несовершеннолетней дочери. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ. «В 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои шестнадцатилетней дочери. Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. О нездоровой ситуации в семье в полицию сообщила несовершеннолетняя дочь, которой надоело терпеть побои. Следователями и судом ее мать была признана виновной в истязаниях ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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