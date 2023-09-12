Сотрудники администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края устроили корпоратив, съездив на берег Камского моря. Чиновники с экскурсией посетили село Насадка, рассказали в мэрии.
«Насадка — настоящая находка для туриста! Увлекательную экскурсию по красивому селу на берегу „Камского моря“ совершили сотрудники Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники администрации посетили музей, местный парк, наполненный арт-объектами и старинную церковь. Ранее URA.RU рассказывало, что врио мэра Перми Ольга Андрианова в августе отправилась с подчиненными на сплав по Чусовой. А для сотрудников минстроя Пермского края устраивали закрытый корпоратив на загородной базе отдыха стоимостью более 300 тысяч рублей.
Чиновники осмотрели парк около музея Насадки
Группа пресс-службы Администрации Кунгурского муниципального округа в ВК https://vk.com/kungur_mo
Погода выдалась пасмурной
Группа пресс-службы Администрации Кунгурского муниципального округа в ВК https://vk.com/kungur_mo
Но выходные прошли удачно
Группа пресс-службы Администрации Кунгурского муниципального округа в ВК https://vk.com/kungur_mo
Сотрудники администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края устроили корпоратив, съездив на берег Камского моря. Чиновники с экскурсией посетили село Насадка, рассказали в мэрии. «Насадка — настоящая находка для туриста! Увлекательную экскурсию по красивому селу на берегу „Камского моря“ совершили сотрудники Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники администрации посетили музей, местный парк, наполненный арт-объектами и старинную церковь. Ранее URA.RU рассказывало, что врио мэра Перми Ольга Андрианова в августе отправилась с подчиненными на сплав по Чусовой. А для сотрудников минстроя Пермского края устраивали закрытый корпоратив на загородной базе отдыха стоимостью более 300 тысяч рублей.