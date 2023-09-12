Чиновников пермского города вывезли на берег моря. Фото

Сотрудники мэрии Кунгура провели корпоратив на берегу Камского моря

13 сентября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

В Пермском крае есть свое море — Камское Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края устроили корпоратив, съездив на берег Камского моря. Чиновники с экскурсией посетили село Насадка, рассказали в мэрии. «Насадка — настоящая находка для туриста! Увлекательную экскурсию по красивому селу на берегу „Камского моря“ совершили сотрудники Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники администрации посетили музей, местный парк, наполненный арт-объектами и старинную церковь. Ранее URA.RU рассказывало, что врио мэра Перми Ольга Андрианова в августе отправилась с подчиненными на сплав по Чусовой. А для сотрудников минстроя Пермского края устраивали закрытый корпоратив на загородной базе отдыха стоимостью более 300 тысяч рублей. Чиновники осмотрели парк около музея Насадки Группа пресс-службы Администрации Кунгурского муниципального округа в ВК https://vk.com/kungur_mo Погода выдалась пасмурной Группа пресс-службы Администрации Кунгурского муниципального округа в ВК https://vk.com/kungur_mo Но выходные прошли удачно Группа пресс-службы Администрации Кунгурского муниципального округа в ВК https://vk.com/kungur_mo

Сотрудники администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края устроили корпоратив, съездив на берег Камского моря. Чиновники с экскурсией посетили село Насадка, рассказали в мэрии. «Насадка — настоящая находка для туриста! Увлекательную экскурсию по красивому селу на берегу „Камского моря“ совершили сотрудники Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники администрации посетили музей, местный парк, наполненный арт-объектами и старинную церковь. Ранее URA.RU рассказывало, что врио мэра Перми Ольга Андрианова в августе отправилась с подчиненными на сплав по Чусовой. А для сотрудников минстроя Пермского края устраивали закрытый корпоратив на загородной базе отдыха стоимостью более 300 тысяч рублей.