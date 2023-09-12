12 сентября 2023

Чиновников пермского города вывезли на берег моря. Фото

Сотрудники мэрии Кунгура провели корпоратив на берегу Камского моря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Пермского края, отдых на воде, река чусовая, камское море, чусовское водохранилище
В Пермском крае есть свое море — Камское Фото:

Сотрудники администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края устроили корпоратив, съездив на берег Камского моря. Чиновники с экскурсией посетили село Насадка, рассказали в мэрии.

«Насадка — настоящая находка для туриста! Увлекательную экскурсию по красивому селу на берегу „Камского моря“ совершили сотрудники Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники администрации посетили музей, местный парк, наполненный арт-объектами и старинную церковь. Ранее URA.RU рассказывало, что врио мэра Перми Ольга Андрианова в августе отправилась с подчиненными на сплав по Чусовой. А для сотрудников минстроя Пермского края устраивали закрытый корпоратив на загородной базе отдыха стоимостью более 300 тысяч рублей.

Чиновники осмотрели парк около музея Насадки
Чиновники осмотрели парк около музея Насадки
Погода выдалась пасмурной
Погода выдалась пасмурной
Но выходные прошли удачно
Но выходные прошли удачно

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края устроили корпоратив, съездив на берег Камского моря. Чиновники с экскурсией посетили село Насадка, рассказали в мэрии. «Насадка — настоящая находка для туриста! Увлекательную экскурсию по красивому селу на берегу „Камского моря“ совершили сотрудники Управления внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники администрации посетили музей, местный парк, наполненный арт-объектами и старинную церковь. Ранее URA.RU рассказывало, что врио мэра Перми Ольга Андрианова в августе отправилась с подчиненными на сплав по Чусовой. А для сотрудников минстроя Пермского края устраивали закрытый корпоратив на загородной базе отдыха стоимостью более 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...