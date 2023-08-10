10 августа 2023

Врио мэра Перми вывезла подчиненных на сплав

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай. Челябинск, скалы, сплав по реке, река ай
Чиновники пермской мэрии отправились на Чусовую (архивное фото) Фото:

Чиновники администрации Перми ближайшие выходные проведут на природе. Руководитель мэрии Ольга Андрианова решила вывести своих подчиненных на сплав по реке Чусовая, рассказали URA.RU источники в политэлитах региона.

«Андрианова решила провести таким образом тимбилдинг среди чиновников. Вся мэрия отправилась на сплав, предположительно, по Чусовой», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что не комментируют планы сотрудников во время их выходных дней. При этом отметили, что заместители главы администрации находятся на рабочих местах.

Врио мэра Андрианова, как сообщалось ранее, не заявилась на конкурс по отбору главы Перми. Но источники СМИ прочат ей пост первого заместителя градоначальника.

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Чиновники администрации Перми ближайшие выходные проведут на природе. Руководитель мэрии Ольга Андрианова решила вывести своих подчиненных на сплав по реке Чусовая, рассказали URA.RU источники в политэлитах региона. «Андрианова решила провести таким образом тимбилдинг среди чиновников. Вся мэрия отправилась на сплав, предположительно, по Чусовой», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что не комментируют планы сотрудников во время их выходных дней. При этом отметили, что заместители главы администрации находятся на рабочих местах. Врио мэра Андрианова, как сообщалось ранее, не заявилась на конкурс по отбору главы Перми. Но источники СМИ прочат ей пост первого заместителя градоначальника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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