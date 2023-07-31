Пермские власти потратят 300 тысяч на закрытый загородный корпоратив

31 июля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Во время проведения корпоратива на территории базы отдыха не должно быть посторонних Фото: Александр Елизаров © URA.RU Управление государственной экспертизы Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по проведению закрытого корпоратива на загородной базе отдыха для сотрудников регионального минстроя. Мероприятие рассчитано на 50 человек, начальная и максимальная цена контракта составляет более 300 тысяч рублей. «Мероприятие предполагает формат закрытого корпоративного мероприятия для работников министерства строительства Пермского края в количестве 50 человек. Требуется подготовка „под ключ“ — поиск поставщиков, заключение договоров, организация площадок, логистика гостей в рамках бюджета заказчика. Начальная и максимальная цена контракта — 316 тысяч рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что подрядчик обязан составить программу корпоратива, оборудовать площадку звуковой аппаратурой, обеспечить работу звукооператора и ведущего. Также исполнителю контракта нужно организовать фуршет, который должны обслуживать официанты. Дата проведения мероприятия — 9 августа 2023 года, место — база отдыха «Рейд» в Краснокамске. Одно из обязательных условий — во время корпоратива на территории кемпинга не должно быть посторонних. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти через аукцион ищут подрядчиков для оказания услуг по организации питания с обслуживанием на выездных мероприятиях. Начальная и максимальная цена контракта составляет более миллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление государственной экспертизы Пермского края объявило конкурс на оказание услуг по проведению закрытого корпоратива на загородной базе отдыха для сотрудников регионального минстроя. Мероприятие рассчитано на 50 человек, начальная и максимальная цена контракта составляет более 300 тысяч рублей. «Мероприятие предполагает формат закрытого корпоративного мероприятия для работников министерства строительства Пермского края в количестве 50 человек. Требуется подготовка „под ключ“ — поиск поставщиков, заключение договоров, организация площадок, логистика гостей в рамках бюджета заказчика. Начальная и максимальная цена контракта — 316 тысяч рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что подрядчик обязан составить программу корпоратива, оборудовать площадку звуковой аппаратурой, обеспечить работу звукооператора и ведущего. Также исполнителю контракта нужно организовать фуршет, который должны обслуживать официанты. Дата проведения мероприятия — 9 августа 2023 года, место — база отдыха «Рейд» в Краснокамске. Одно из обязательных условий — во время корпоратива на территории кемпинга не должно быть посторонних. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти через аукцион ищут подрядчиков для оказания услуг по организации питания с обслуживанием на выездных мероприятиях. Начальная и максимальная цена контракта составляет более миллиона рублей.