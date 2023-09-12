Стали известны результаты психиатрической экспертизы опекуна Далера Бобиева Опекуна, обвиняемую в смерти Далера Бобиева из Екатеринбурга, признали вменяемой 13 сентября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 + Веронику Наумову признали вменяемой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекуна шестилетнего погибшего мальчика Далера Бобиева из Екатеринбурга признали вменяемой в ходе психиатрической экспертизы. Вероника Наумова отдавала отчет своим действиям. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «По результатам проведенной психиатрической экспертизы выяснилось, что Наумова полностью отдавала отчет своим поступкам. Именно поэтому избежать тюрьмы у нее не получится», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в СК по Свердловской области. В ведомстве заявили, что уточнят запрашиваемую информацию. История с поисками Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге 26 июня. Опекун Вероника Наумова сообщила об исчезновении приемного сына. Мальчика искали три дня. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Следователи выяснили, что ребенок погиб несколько месяцев назад. Сама Наумова призналась в ходе следственных мероприятий в том, что Далер погиб 2 декабря 2022 года. Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 ноября. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Опекуна шестилетнего погибшего мальчика Далера Бобиева из Екатеринбурга признали вменяемой в ходе психиатрической экспертизы. Вероника Наумова отдавала отчет своим действиям. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «По результатам проведенной психиатрической экспертизы выяснилось, что Наумова полностью отдавала отчет своим поступкам. Именно поэтому избежать тюрьмы у нее не получится», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в СК по Свердловской области. В ведомстве заявили, что уточнят запрашиваемую информацию. История с поисками Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге 26 июня. Опекун Вероника Наумова сообщила об исчезновении приемного сына. Мальчика искали три дня. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Следователи выяснили, что ребенок погиб несколько месяцев назад. Сама Наумова призналась в ходе следственных мероприятий в том, что Далер погиб 2 декабря 2022 года. Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 ноября. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям