12 сентября 2023

Стали известны результаты психиатрической экспертизы опекуна Далера Бобиева

Опекуна, обвиняемую в смерти Далера Бобиева из Екатеринбурга, признали вменяемой
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Веронику Наумову признали вменяемой Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекуна шестилетнего погибшего мальчика Далера Бобиева из Екатеринбурга признали вменяемой в ходе психиатрической экспертизы. Вероника Наумова отдавала отчет своим действиям. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник.

«По результатам проведенной психиатрической экспертизы выяснилось, что Наумова полностью отдавала отчет своим поступкам. Именно поэтому избежать тюрьмы у нее не получится», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в СК по Свердловской области. В ведомстве заявили, что уточнят запрашиваемую информацию.

История с поисками Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге 26 июня. Опекун Вероника Наумова сообщила об исчезновении приемного сына. Мальчика искали три дня. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Следователи выяснили, что ребенок погиб несколько месяцев назад. Сама Наумова призналась в ходе следственных мероприятий в том, что Далер погиб 2 декабря 2022 года. Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 ноября. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.

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Опекуна шестилетнего погибшего мальчика Далера Бобиева из Екатеринбурга признали вменяемой в ходе психиатрической экспертизы. Вероника Наумова отдавала отчет своим действиям. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «По результатам проведенной психиатрической экспертизы выяснилось, что Наумова полностью отдавала отчет своим поступкам. Именно поэтому избежать тюрьмы у нее не получится», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в СК по Свердловской области. В ведомстве заявили, что уточнят запрашиваемую информацию. История с поисками Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге 26 июня. Опекун Вероника Наумова сообщила об исчезновении приемного сына. Мальчика искали три дня. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Следователи выяснили, что ребенок погиб несколько месяцев назад. Сама Наумова призналась в ходе следственных мероприятий в том, что Далер погиб 2 декабря 2022 года. Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 ноября. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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