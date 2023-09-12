В Тюмени водители не могут зарегистрировать новые авто через госуслуги

Жители Тюмени, желающие зарегистрировать новые автомобили, вынуждены стоять в очередях в пункте регистрации транспорта на улице 50 лет Октября, так как подать заявление через госуслуги не получается. Об этом URA.RU рассказали жители города. В УГИБДД региона пояснили, в чем причина.
«Купил машину и захотел ее зарегистрировать, но на госуслугах подать заявление не удалось. 12 сентября пришел в регистрационный пункт на 50 лет Октября, а там очередь в несколько десятков человек!» — пожаловался URA.RU автовладелец из Тюмени.
Аналогичные жалобы горожане оставляли и в социальных сетях. В УГИБДД по Тюменской области прокомментировали ситуацию. «В настоящее время в Тюмени, в пункте регистрации транспорта на 50 лет Октября, 63, запись на регистрацию новых автомобилей осуществляется в очном режиме, в окне №20, с предоставлением необходимых документов. Весь остальной транспорт регистрируется через портал госуслуг», — пояснили в УГИБДД.
Там также добавили, что в настоящее время на 50 лет Октября очередей не наблюдается. Что до всех остальных регистрационных пунктов Тюменской области, то в них в режиме онлайн можно подать заявления на постановку на учет любых автомобилей.
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