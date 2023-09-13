Россия дала важное обещание Северной Корее

Лавров: РФ больше не будет вводить санкции против КНДР
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай больше не будут вводить санкции против КНДР Фото:

Россия и Китай приняли решение больше не вводить санкции против КНДР. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, однако это не будет препятствовать развитию отношений с Северной Кореей.

«С момента принятия последней резолюции мы сказали, что больше санкций против Северной Кореи не будет. Такую же позиции заняли наши китайские партнеры», — заявил Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с Зарубиным отметил, что Россия сохраняет свою позицию в ООН и в Совете Безопасности. По его словам, это не повлияет на дальнейшее сотрудничество с КНДР.

В 2017 году спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что Россия поддержала санкции против КНДР в Совбезе ООН, так как выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия. По ее словам, Москва считает важным присоединение Пхеньяна к этому соглашению.

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Россия и Китай приняли решение больше не вводить санкции против КНДР. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, однако это не будет препятствовать развитию отношений с Северной Кореей. «С момента принятия последней резолюции мы сказали, что больше санкций против Северной Кореи не будет. Такую же позиции заняли наши китайские партнеры», — заявил Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с Зарубиным отметил, что Россия сохраняет свою позицию в ООН и в Совете Безопасности. По его словам, это не повлияет на дальнейшее сотрудничество с КНДР. В 2017 году спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что Россия поддержала санкции против КНДР в Совбезе ООН, так как выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия. По ее словам, Москва считает важным присоединение Пхеньяна к этому соглашению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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