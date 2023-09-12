12 сентября 2023

Доцент УрФУ неделю дарила мошенникам миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ургу, уральский федеральный университет, урфу, проспект ленина51, советский неоклассицизм
Преподавательница УрФУ перевела мошенникам 2,7 млн рублей Фото:

Преподавательница из УрФУ почти неделю переводила мошенникам 2,7 млн рублей. Несколько дней подряд они убеждали женщину отдавать личные сбережения и оформлять кредиты.

«6 сентября доценту УрФУ позвонила лже-сотрудник ЦБ и предложил перевести все деньги на „безопасный счет“. Потерпевшая в отделении банка сняла со вклада 916 тысяч рублей и тремя транзакциями перевела деньги на „безопасную карту“», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На следующий день, 7 сентября, сотруднице университета вновь позвонили якобы из ЦБ. По указанию мошенников женщина со своего зарплатного счета сняла еще 400 тысяч рублей, которые также перевела на указанную карту.

Позже, 11 сентября, преподавателю позвонил мужчина, который сказал, что на имя собеседницы оформлен кредит на 1,3 млн рублей. Он убедил оформить так называемый «зеркальный кредит» на ту же сумму. Полученные деньги женщина также перевела мошенникам. Общий ущерб составил почти 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Преподавательница из УрФУ почти неделю переводила мошенникам 2,7 млн рублей. Несколько дней подряд они убеждали женщину отдавать личные сбережения и оформлять кредиты. «6 сентября доценту УрФУ позвонила лже-сотрудник ЦБ и предложил перевести все деньги на „безопасный счет“. Потерпевшая в отделении банка сняла со вклада 916 тысяч рублей и тремя транзакциями перевела деньги на „безопасную карту“», — сказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. На следующий день, 7 сентября, сотруднице университета вновь позвонили якобы из ЦБ. По указанию мошенников женщина со своего зарплатного счета сняла еще 400 тысяч рублей, которые также перевела на указанную карту. Позже, 11 сентября, преподавателю позвонил мужчина, который сказал, что на имя собеседницы оформлен кредит на 1,3 млн рублей. Он убедил оформить так называемый «зеркальный кредит» на ту же сумму. Полученные деньги женщина также перевела мошенникам. Общий ущерб составил почти 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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