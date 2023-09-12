Жительницу Челябинска принудили выселить мигрантов из коммунальной квартиры

13 сентября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Челябинка выселила шумных мигрантов только после того, как делом занялись приставы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Суд запретил жительнице Челябинска сдавать комнату в коммунальной квартире мигрантам без согласия других собственников. Иностранцев женщина выселила только после вмешательства приставов, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «Суд запретил женщине предоставлять во владение общее имущество квартиры без письменного согласия соседей. Ее предупредили об ответственности, но должница не прислушалась, ей назначили исполнительный сбор в пять тысяч рублей», — рассказали в ФССП. Приставы предупредили, что следующим наказанием будет административная ответственность и штраф. После этого хозяйка выселила иностранцев. Частыми жильцами комнаты были трудовые мигранты, на активность которых жаловались соседи. Совладельцы указывали на беспорядок в общих зонах и конфликты на этой почве. На жалобы других собственников и просьбы принять меры арендодатель не реагировала. Это и стало причиной обращения в суд. После вмешательства приставов собственники подтвердили, что мигранты переехали.

Суд запретил жительнице Челябинска сдавать комнату в коммунальной квартире мигрантам без согласия других собственников. Иностранцев женщина выселила только после вмешательства приставов, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «Суд запретил женщине предоставлять во владение общее имущество квартиры без письменного согласия соседей. Ее предупредили об ответственности, но должница не прислушалась, ей назначили исполнительный сбор в пять тысяч рублей», — рассказали в ФССП. Приставы предупредили, что следующим наказанием будет административная ответственность и штраф. После этого хозяйка выселила иностранцев. Частыми жильцами комнаты были трудовые мигранты, на активность которых жаловались соседи. Совладельцы указывали на беспорядок в общих зонах и конфликты на этой почве. На жалобы других собственников и просьбы принять меры арендодатель не реагировала. Это и стало причиной обращения в суд. После вмешательства приставов собственники подтвердили, что мигранты переехали.