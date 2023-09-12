12 сентября 2023

Жительницу Челябинска принудили выселить мигрантов из коммунальной квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, рука в объектив, проверка документов, нелегалы, не снимать
Челябинка выселила шумных мигрантов только после того, как делом занялись приставы Фото:

Суд запретил жительнице Челябинска сдавать комнату в коммунальной квартире мигрантам без согласия других собственников. Иностранцев женщина выселила только после вмешательства приставов, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

«Суд запретил женщине предоставлять во владение общее имущество квартиры без письменного согласия соседей. Ее предупредили об ответственности, но должница не прислушалась, ей назначили исполнительный сбор в пять тысяч рублей», — рассказали в ФССП.

Приставы предупредили, что следующим наказанием будет административная ответственность и штраф. После этого хозяйка выселила иностранцев. Частыми жильцами комнаты были трудовые мигранты, на активность которых жаловались соседи. Совладельцы указывали на беспорядок в общих зонах и конфликты на этой почве.

На жалобы других собственников и просьбы принять меры арендодатель не реагировала. Это и стало причиной обращения в суд. После вмешательства приставов собственники подтвердили, что мигранты переехали.

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Суд запретил жительнице Челябинска сдавать комнату в коммунальной квартире мигрантам без согласия других собственников. Иностранцев женщина выселила только после вмешательства приставов, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. «Суд запретил женщине предоставлять во владение общее имущество квартиры без письменного согласия соседей. Ее предупредили об ответственности, но должница не прислушалась, ей назначили исполнительный сбор в пять тысяч рублей», — рассказали в ФССП. Приставы предупредили, что следующим наказанием будет административная ответственность и штраф. После этого хозяйка выселила иностранцев. Частыми жильцами комнаты были трудовые мигранты, на активность которых жаловались соседи. Совладельцы указывали на беспорядок в общих зонах и конфликты на этой почве. На жалобы других собственников и просьбы принять меры арендодатель не реагировала. Это и стало причиной обращения в суд. После вмешательства приставов собственники подтвердили, что мигранты переехали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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