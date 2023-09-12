12 сентября 2023

Риелторы зарабатывают на треть меньше остальных челябинцев. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Доходы риелторов значительно отстали от зарплат остальных челябинцев Фото:

Риелторы в Челябинской области зарабатывают на треть меньше, чем в среднем на рынке труда. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, доходы специалистов по операциям с недвижимостью отстают на 34,6%.

«Демонстрируем отклонение среднемесячной зарплаты в организациях от средней по области. Доходы работников в рамках деятельности по операциям с недвижимостью отстают от средних на 34,6%», — указала пресс-служба Челябинскстата в инфографике.

Лидерами отставания стали сотрудники организаций общепита и гостиниц (минус 44%). Риелторы на третьем месте. Их доходы, как показала статистика, даже ниже, чем у аграриев (отставание 29,4%).

Средняя зарплата за январь — июнь в регионе составила 55,7 тысячи рублей. На треть больше получают ученые, связисты, финансисты и страховщики.

Средняя зарплата в Челябинской области достигла 55,7 тысячи рублей
Средняя зарплата в Челябинской области достигла 55,7 тысячи рублей

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Риелторы в Челябинской области зарабатывают на треть меньше, чем в среднем на рынке труда. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, доходы специалистов по операциям с недвижимостью отстают на 34,6%. «Демонстрируем отклонение среднемесячной зарплаты в организациях от средней по области. Доходы работников в рамках деятельности по операциям с недвижимостью отстают от средних на 34,6%», — указала пресс-служба Челябинскстата в инфографике. Лидерами отставания стали сотрудники организаций общепита и гостиниц (минус 44%). Риелторы на третьем месте. Их доходы, как показала статистика, даже ниже, чем у аграриев (отставание 29,4%). Средняя зарплата за январь — июнь в регионе составила 55,7 тысячи рублей. На треть больше получают ученые, связисты, финансисты и страховщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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