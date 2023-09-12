Риелторы зарабатывают на треть меньше остальных челябинцев. Инфографика

13 сентября 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Доходы риелторов значительно отстали от зарплат остальных челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Риелторы в Челябинской области зарабатывают на треть меньше, чем в среднем на рынке труда. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, доходы специалистов по операциям с недвижимостью отстают на 34,6%. «Демонстрируем отклонение среднемесячной зарплаты в организациях от средней по области. Доходы работников в рамках деятельности по операциям с недвижимостью отстают от средних на 34,6%», — указала пресс-служба Челябинскстата в инфографике. Лидерами отставания стали сотрудники организаций общепита и гостиниц (минус 44%). Риелторы на третьем месте. Их доходы, как показала статистика, даже ниже, чем у аграриев (отставание 29,4%). Средняя зарплата за январь — июнь в регионе составила 55,7 тысячи рублей. На треть больше получают ученые, связисты, финансисты и страховщики. Средняя зарплата в Челябинской области достигла 55,7 тысячи рублей Скрин: пресс-служба Челябинскстата

Риелторы в Челябинской области зарабатывают на треть меньше, чем в среднем на рынке труда. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, доходы специалистов по операциям с недвижимостью отстают на 34,6%. «Демонстрируем отклонение среднемесячной зарплаты в организациях от средней по области. Доходы работников в рамках деятельности по операциям с недвижимостью отстают от средних на 34,6%», — указала пресс-служба Челябинскстата в инфографике. Лидерами отставания стали сотрудники организаций общепита и гостиниц (минус 44%). Риелторы на третьем месте. Их доходы, как показала статистика, даже ниже, чем у аграриев (отставание 29,4%). Средняя зарплата за январь — июнь в регионе составила 55,7 тысячи рублей. На треть больше получают ученые, связисты, финансисты и страховщики.