Риелторы в Челябинской области зарабатывают на треть меньше, чем в среднем на рынке труда. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, доходы специалистов по операциям с недвижимостью отстают на 34,6%.
«Демонстрируем отклонение среднемесячной зарплаты в организациях от средней по области. Доходы работников в рамках деятельности по операциям с недвижимостью отстают от средних на 34,6%», — указала пресс-служба Челябинскстата в инфографике.
Лидерами отставания стали сотрудники организаций общепита и гостиниц (минус 44%). Риелторы на третьем месте. Их доходы, как показала статистика, даже ниже, чем у аграриев (отставание 29,4%).
Средняя зарплата за январь — июнь в регионе составила 55,7 тысячи рублей. На треть больше получают ученые, связисты, финансисты и страховщики.
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