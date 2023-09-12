12 сентября 2023

Отопительный сезон в Шадринске начнется позже, чем в Кургане

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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, батарея, радиатор, отопление, тепло в доме, батареи
В Шадринске отопительный сезон начнется 27 сентября Фото:

В Шадринске отопительный сезон начнется 27 сентября. Это на неделю позже, чем в Кургане. Информация о начале отопительного сезона размещена в telegram-канале администрации города.

«Отопительный сезон в Шадринске начнется с 27 сентября. Постановление подписал глава города Антон Мокан. В первую очередь будут подключены школы, детские сады и больницы, поэтапный запуск тепла в жилой фонд начнется с 30 сентября», — указано в сообщении администрации Шадринска.

Ранее стало известно, что отопительный сезон в Кургане начнется 19 сентября. В жилые дома отопление планируют подавать с 25 сентября.

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В Шадринске отопительный сезон начнется 27 сентября. Это на неделю позже, чем в Кургане. Информация о начале отопительного сезона размещена в telegram-канале администрации города. «Отопительный сезон в Шадринске начнется с 27 сентября. Постановление подписал глава города Антон Мокан. В первую очередь будут подключены школы, детские сады и больницы, поэтапный запуск тепла в жилой фонд начнется с 30 сентября», — указано в сообщении администрации Шадринска. Ранее стало известно, что отопительный сезон в Кургане начнется 19 сентября. В жилые дома отопление планируют подавать с 25 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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