Отопительный сезон в Шадринске начнется позже, чем в Кургане

В Шадринске отопительный сезон начнется 27 сентября
В Шадринске отопительный сезон начнется 27 сентября. Это на неделю позже, чем в Кургане. Информация о начале отопительного сезона размещена в telegram-канале администрации города.
«Отопительный сезон в Шадринске начнется с 27 сентября. Постановление подписал глава города Антон Мокан. В первую очередь будут подключены школы, детские сады и больницы, поэтапный запуск тепла в жилой фонд начнется с 30 сентября», — указано в сообщении администрации Шадринска.
Ранее стало известно, что отопительный сезон в Кургане начнется 19 сентября. В жилые дома отопление планируют подавать с 25 сентября.
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