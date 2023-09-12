Отопительный сезон в Шадринске начнется позже, чем в Кургане

13 сентября 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

В Шадринске отопительный сезон начнется 27 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске отопительный сезон начнется 27 сентября. Это на неделю позже, чем в Кургане. Информация о начале отопительного сезона размещена в telegram-канале администрации города. «Отопительный сезон в Шадринске начнется с 27 сентября. Постановление подписал глава города Антон Мокан. В первую очередь будут подключены школы, детские сады и больницы, поэтапный запуск тепла в жилой фонд начнется с 30 сентября», — указано в сообщении администрации Шадринска. Ранее стало известно, что отопительный сезон в Кургане начнется 19 сентября. В жилые дома отопление планируют подавать с 25 сентября.

В Шадринске отопительный сезон начнется 27 сентября. Это на неделю позже, чем в Кургане. Информация о начале отопительного сезона размещена в telegram-канале администрации города. «Отопительный сезон в Шадринске начнется с 27 сентября. Постановление подписал глава города Антон Мокан. В первую очередь будут подключены школы, детские сады и больницы, поэтапный запуск тепла в жилой фонд начнется с 30 сентября», — указано в сообщении администрации Шадринска. Ранее стало известно, что отопительный сезон в Кургане начнется 19 сентября. В жилые дома отопление планируют подавать с 25 сентября.