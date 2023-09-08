Курганские власти рассказали, когда начнется отопительный сезон

В Кургане начнется отопительный сезон с 19 сентября

Отопительный сезон в Кургане начнется с 19 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане дадут отопление с 19 сентября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со штаба по подготовке города к отопительному сезону.

«Постановление о начале отопительного сезона для объектов первой категории. Начинаем отопительный сезон с 19 сентября. Для объектов второй категории мы начинаем отопительный сезон с 25 числа», — объявил директор департамента ЖКХ мэрии Кургана Роман Медведев.

Ранее URA.RU писало, что курганцы рассчитали, когда в квартирах появится отопление. По их расчетам, отопительный сезон должен был начаться 29—30 сентября.