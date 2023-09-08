Курганские власти рассказали, когда начнется отопительный сезон

В Кургане начнется отопительный сезон с 19 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление
Отопительный сезон в Кургане начнется с 19 сентября Фото:

В Кургане дадут отопление с 19 сентября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со штаба по подготовке города к отопительному сезону.

«Постановление о начале отопительного сезона для объектов первой категории. Начинаем отопительный сезон с 19 сентября. Для объектов второй категории мы начинаем отопительный сезон с 25 числа», — объявил директор департамента ЖКХ мэрии Кургана Роман Медведев.

Ранее URA.RU писало, что курганцы рассчитали, когда в квартирах появится отопление. По их расчетам, отопительный сезон должен был начаться 29—30 сентября.

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В Кургане дадут отопление с 19 сентября. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со штаба по подготовке города к отопительному сезону. «Постановление о начале отопительного сезона для объектов первой категории. Начинаем отопительный сезон с 19 сентября. Для объектов второй категории мы начинаем отопительный сезон с 25 числа», — объявил директор департамента ЖКХ мэрии Кургана Роман Медведев. Ранее URA.RU писало, что курганцы рассчитали, когда в квартирах появится отопление. По их расчетам, отопительный сезон должен был начаться 29—30 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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