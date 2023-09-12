12 сентября 2023

Мэр Пыть-Яха сделал заявление после ЧП с ребенком, который упал в яму с кипятком

Глава Пыть-Яха извинился перед родителями мальчика, упавшего в яму с кипятком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбитые дороги. Курган , лужа, разбитые дороги, яма на дороге
Мальчик упал в яму с кипятком Фото:

Глава Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов принес извинения семье мальчика, который получил ожоги в результате падения в яму с горячей водой. Об этом мэр заявил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня встретился с отцом пострадавшего ребенка. Состояние здоровья мальчика — удовлетворительное. Данный вопрос взял под личный контроль. Искренне сожалею о случившемся, приношу свои извинения, обещаю разобраться в причинах происшествия и уведомить родителей о результатах проверки», — сообщил Морозов в личном профиле.

Ранее URA.RU писало о том, что восьмилетний мальчик из Пыть-Яха (ХМАО) по дороге в школу провалился в яму с кипятком, образовавшуюся из-за порыва трубы. Проверку по данному вопросу уже проводят в Следственном комитете ХМАО.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов принес извинения семье мальчика, который получил ожоги в результате падения в яму с горячей водой. Об этом мэр заявил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня встретился с отцом пострадавшего ребенка. Состояние здоровья мальчика — удовлетворительное. Данный вопрос взял под личный контроль. Искренне сожалею о случившемся, приношу свои извинения, обещаю разобраться в причинах происшествия и уведомить родителей о результатах проверки», — сообщил Морозов в личном профиле. Ранее URA.RU писало о том, что восьмилетний мальчик из Пыть-Яха (ХМАО) по дороге в школу провалился в яму с кипятком, образовавшуюся из-за порыва трубы. Проверку по данному вопросу уже проводят в Следственном комитете ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...