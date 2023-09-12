Мэр Пыть-Яха сделал заявление после ЧП с ребенком, который упал в яму с кипятком

Глава Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов принес извинения семье мальчика, который получил ожоги в результате падения в яму с горячей водой. Об этом мэр заявил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня встретился с отцом пострадавшего ребенка. Состояние здоровья мальчика — удовлетворительное. Данный вопрос взял под личный контроль. Искренне сожалею о случившемся, приношу свои извинения, обещаю разобраться в причинах происшествия и уведомить родителей о результатах проверки», — сообщил Морозов в личном профиле.
Ранее URA.RU писало о том, что восьмилетний мальчик из Пыть-Яха (ХМАО) по дороге в школу провалился в яму с кипятком, образовавшуюся из-за порыва трубы. Проверку по данному вопросу уже проводят в Следственном комитете ХМАО.
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