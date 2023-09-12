12 сентября 2023

Причиной суицида психолога из пермской колонии стала тяжелая работа

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , колючая проволока, осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Погибшая работала психологом в пермской колонии Фото:

Бывший коллега психолога, которая покончила с собой, считает, что одной из причин суицида могла стать тяжелая работа и требовательный руководитель. В начале сентября в Губахе (Пермский край) тело 27-летней пермячки было обнаружено в шкафу.

«Она работала психологом в ИК-12. Мне кажется там эмоционально очень тяжелая работа, это может быть одна из причин случившегося», — рассказал 59.RU бывший коллега погибшей. По его словам, со стороны руководства колонии погибшая помогла подвергаться буллингу, но прямых доказательств этому не было. Он также отметил, что девушка была очень приветливая и общительная.

Тело погибшей пермячки 9 сентября нашел муж. За несколько дней до этого ей исполнилось 27 лет. Прощание и похороны состоялись 12 сентября в Губахе. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю подтвердили, что погибшая являлась сотрудницей ИК-12.

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Бывший коллега психолога, которая покончила с собой, считает, что одной из причин суицида могла стать тяжелая работа и требовательный руководитель. В начале сентября в Губахе (Пермский край) тело 27-летней пермячки было обнаружено в шкафу. «Она работала психологом в ИК-12. Мне кажется там эмоционально очень тяжелая работа, это может быть одна из причин случившегося», — рассказал 59.RU бывший коллега погибшей. По его словам, со стороны руководства колонии погибшая помогла подвергаться буллингу, но прямых доказательств этому не было. Он также отметил, что девушка была очень приветливая и общительная. Тело погибшей пермячки 9 сентября нашел муж. За несколько дней до этого ей исполнилось 27 лет. Прощание и похороны состоялись 12 сентября в Губахе. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю подтвердили, что погибшая являлась сотрудницей ИК-12.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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