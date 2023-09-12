Причиной суицида психолога из пермской колонии стала тяжелая работа

13 сентября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Погибшая работала психологом в пермской колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший коллега психолога, которая покончила с собой, считает, что одной из причин суицида могла стать тяжелая работа и требовательный руководитель. В начале сентября в Губахе (Пермский край) тело 27-летней пермячки было обнаружено в шкафу. «Она работала психологом в ИК-12. Мне кажется там эмоционально очень тяжелая работа, это может быть одна из причин случившегося», — рассказал 59.RU бывший коллега погибшей. По его словам, со стороны руководства колонии погибшая помогла подвергаться буллингу, но прямых доказательств этому не было. Он также отметил, что девушка была очень приветливая и общительная. Тело погибшей пермячки 9 сентября нашел муж. За несколько дней до этого ей исполнилось 27 лет. Прощание и похороны состоялись 12 сентября в Губахе. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю подтвердили, что погибшая являлась сотрудницей ИК-12.

Бывший коллега психолога, которая покончила с собой, считает, что одной из причин суицида могла стать тяжелая работа и требовательный руководитель. В начале сентября в Губахе (Пермский край) тело 27-летней пермячки было обнаружено в шкафу. «Она работала психологом в ИК-12. Мне кажется там эмоционально очень тяжелая работа, это может быть одна из причин случившегося», — рассказал 59.RU бывший коллега погибшей. По его словам, со стороны руководства колонии погибшая помогла подвергаться буллингу, но прямых доказательств этому не было. Он также отметил, что девушка была очень приветливая и общительная. Тело погибшей пермячки 9 сентября нашел муж. За несколько дней до этого ей исполнилось 27 лет. Прощание и похороны состоялись 12 сентября в Губахе. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю подтвердили, что погибшая являлась сотрудницей ИК-12.