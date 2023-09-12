12 сентября 2023

В ЯНАО бизнесмен скрыл от налоговой 178 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги должны были взыскать в счет налогов, которые не уплатила фирма Фото:

Фактический руководитель ООО «Магистраль» из Нового Уренгоя (ЯНАО) скрыл от государства 178 млн рублей, потому что не хотел, чтобы деньги забрала налоговая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного следственного управления.

«В ЯНАО фактический руководитель ООО „Магистраль“ сокрыл денежные средства и имущество организации на общую сумму более 178 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на принудительную оплату долгов компании по налогам», — рассказали в ведомстве.

Мужчину обвинили в совершении экономического преступления в особо крупном размере. Приговором Новоуренгойского городского суда ему назначили штраф в 1,45 млн рублей.

Как отметили следователи, ранее бизнесмен уже был судим. Два года назад его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в незаконном предпринимательстве.

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Фактический руководитель ООО «Магистраль» из Нового Уренгоя (ЯНАО) скрыл от государства 178 млн рублей, потому что не хотел, чтобы деньги забрала налоговая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного следственного управления. «В ЯНАО фактический руководитель ООО „Магистраль“ сокрыл денежные средства и имущество организации на общую сумму более 178 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на принудительную оплату долгов компании по налогам», — рассказали в ведомстве. Мужчину обвинили в совершении экономического преступления в особо крупном размере. Приговором Новоуренгойского городского суда ему назначили штраф в 1,45 млн рублей. Как отметили следователи, ранее бизнесмен уже был судим. Два года назад его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в незаконном предпринимательстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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