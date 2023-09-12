В ЯНАО бизнесмен скрыл от налоговой 178 млн рублей

13 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Деньги должны были взыскать в счет налогов, которые не уплатила фирма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фактический руководитель ООО «Магистраль» из Нового Уренгоя (ЯНАО) скрыл от государства 178 млн рублей, потому что не хотел, чтобы деньги забрала налоговая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного следственного управления. «В ЯНАО фактический руководитель ООО „Магистраль“ сокрыл денежные средства и имущество организации на общую сумму более 178 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на принудительную оплату долгов компании по налогам», — рассказали в ведомстве. Мужчину обвинили в совершении экономического преступления в особо крупном размере. Приговором Новоуренгойского городского суда ему назначили штраф в 1,45 млн рублей. Как отметили следователи, ранее бизнесмен уже был судим. Два года назад его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в незаконном предпринимательстве.

Фактический руководитель ООО «Магистраль» из Нового Уренгоя (ЯНАО) скрыл от государства 178 млн рублей, потому что не хотел, чтобы деньги забрала налоговая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного следственного управления. «В ЯНАО фактический руководитель ООО „Магистраль“ сокрыл денежные средства и имущество организации на общую сумму более 178 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на принудительную оплату долгов компании по налогам», — рассказали в ведомстве. Мужчину обвинили в совершении экономического преступления в особо крупном размере. Приговором Новоуренгойского городского суда ему назначили штраф в 1,45 млн рублей. Как отметили следователи, ранее бизнесмен уже был судим. Два года назад его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в незаконном предпринимательстве.