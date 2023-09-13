МИД РФ пригрозил Молдавии за высылку важного россиянина

Захарова заявила об ответе Молдавии на высылку руководителя Sputnik из страны

13 сентября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

В МИД России призвали дать оценку действиям молдавских властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва обязательно примет меры в ответ на депортацию руководителя агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова из республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют», — сказала Мария Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте дипведомства. Также представитель МИД отметила, что Молдавия взяла курс на устранение неугодных властям СМИ, а также искоренение всякого инакомыслия. По ее словам, республика нарушила свои международные обязательства по соблюдению свободы прессы. Ранее в дом к Денисову ворвались сотрудники миграционной службы. Они сразу же увезли его в аэропорт для депортации из Молдавии, даже не дав журналисту собрать вещи. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал произошедшее агрессивной антироссийской «вылазкой», передает RT.

Москва обязательно примет меры в ответ на депортацию руководителя агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова из республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют», — сказала Мария Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте дипведомства. Также представитель МИД отметила, что Молдавия взяла курс на устранение неугодных властям СМИ, а также искоренение всякого инакомыслия. По ее словам, республика нарушила свои международные обязательства по соблюдению свободы прессы. Ранее в дом к Денисову ворвались сотрудники миграционной службы. Они сразу же увезли его в аэропорт для депортации из Молдавии, даже не дав журналисту собрать вещи. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал произошедшее агрессивной антироссийской «вылазкой», передает RT.