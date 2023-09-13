Пермяка, которого на 85 лет лишили права управлять авто, будут судить

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Мужчину 45 раз привлекали к административной ответственности за «пьяную» езду Фото:

В Перми 35-летнего горожанина осудят за неоднократное управление авто в состоянии алкогольного опьянения. На сайте прокуратуры Пермского края сообщается, мужчина 45 раз привлекался к ответственности за данное правонарушение. Общий срок, на который ему запрещено управлять транспортными средствами, составляет 85 лет.

«Мужчина, будучи ранее привлеченным более 45 раз к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. Визуальные признаки водителя указывали на то, что мужчина, употребив алкоголь, вновь сел за руль. Позже данный факт нашел свое подтверждение в результате медосвидетельствования», — говорится на сайте прокуратуры.

В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в Свердловский райсуд Перми, где будет рассмотрения по существу.

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В Перми 35-летнего горожанина осудят за неоднократное управление авто в состоянии алкогольного опьянения. На сайте прокуратуры Пермского края сообщается, мужчина 45 раз привлекался к ответственности за данное правонарушение. Общий срок, на который ему запрещено управлять транспортными средствами, составляет 85 лет. «Мужчина, будучи ранее привлеченным более 45 раз к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. Визуальные признаки водителя указывали на то, что мужчина, употребив алкоголь, вновь сел за руль. Позже данный факт нашел свое подтверждение в результате медосвидетельствования», — говорится на сайте прокуратуры. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в Свердловский райсуд Перми, где будет рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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