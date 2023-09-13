Тюменских школьников будут кормить свининой вместо курицы. Фото

Из-за дефицита курицы в тюменских школах мясо птицы заменят на свинину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Столовая в школе №112. Пермь, каша гречневая, еда, школьная столовая, обед
По словам жительницы, причинами дефицита мяса стали заболевание птицы и закрытие птицефабрик Фото:

В школах Ялуторовска (Тюменская область) учеников будут кормить свининой вместо курицы из-за дефицита мяса птицы. Об этом URA.RU рассказала мать одного из школьников. По словам жительницы, причинами дефицита мяса стали заболевание птицы и закрытие птицефабрик.

«Администрация школы прислала нам в родительской группе письмо. Там было написано, что в меню будет замена курицы на мясо свинины по причине дефицита мяса птицы, в связи с заболеванием птицы и закрытием птицефабрик. Я не кушаю свинину и в магазине не видела дефицит курицы. Мнение других родителей по поводу этой ситуации не спрашивала, но думаю, что возмущены многие. Документ разослали по всем школам», — рассказала корреспонденту агентства мать ученика школы им. Декабристов.

В региональном управлении Россельхознадзора URA.RU рассказали, что в Тюменской области не зафиксированы вспышки заболевания птицы. Однако в других регионах есть такая проблема. «В Тюменской области вспышек заболеваний птицы сейчас нет, птицефабрики и фермы работают в штатном режиме. Но есть вспышки в других регионах России. Возможно, именно в этих регионах находятся поставщики ялуторовского предприятия», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Письмо, которое отправили в школы Ялуторовска, имеется в распоряжении редакции. Отправителем указано муниципальное предприятие города «Торгово-Сервисный центр», в адрес компании направлен письменный запрос.

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В школах Ялуторовска (Тюменская область) учеников будут кормить свининой вместо курицы из-за дефицита мяса птицы. Об этом URA.RU рассказала мать одного из школьников. По словам жительницы, причинами дефицита мяса стали заболевание птицы и закрытие птицефабрик. «Администрация школы прислала нам в родительской группе письмо. Там было написано, что в меню будет замена курицы на мясо свинины по причине дефицита мяса птицы, в связи с заболеванием птицы и закрытием птицефабрик. Я не кушаю свинину и в магазине не видела дефицит курицы. Мнение других родителей по поводу этой ситуации не спрашивала, но думаю, что возмущены многие. Документ разослали по всем школам», — рассказала корреспонденту агентства мать ученика школы им. Декабристов. В региональном управлении Россельхознадзора URA.RU рассказали, что в Тюменской области не зафиксированы вспышки заболевания птицы. Однако в других регионах есть такая проблема. «В Тюменской области вспышек заболеваний птицы сейчас нет, птицефабрики и фермы работают в штатном режиме. Но есть вспышки в других регионах России. Возможно, именно в этих регионах находятся поставщики ялуторовского предприятия», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Письмо, которое отправили в школы Ялуторовска, имеется в распоряжении редакции. Отправителем указано муниципальное предприятие города «Торгово-Сервисный центр», в адрес компании направлен письменный запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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