Александру Моору представили нового главу Западно-Сибирского отделения Сбербанка

Управляющим Западно-Сибирского отделения Сбербанка назначен Роман Дубинский
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, банк, офис, отделение, сбер, клиенты
У тюменских филиалов Сбера новый управляющий Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с новым управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка Романом Дубинским. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Александр Моор встретился с новым управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка Романом Дубинским. Нового руководителя главе региона представил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов», — рассказали в инфоцентре.

Дубинский работает в Сбере с 2013 года. Ранее трудился управляющим в Салехардском и Астраханском отделениях. Образование получил в Тюменском индустриальном институте, Тюменском государственном университете и London Business School. По словам Дмитрия Суховеркова, Дубинский имеет большой опыт взаимодействия с властями и бизнес-сообществом Тюменской области.

В сеть Западно-Сибирского отделения входит 98 офисов Сбера, расположенных в Тюмени и на юге региона. Правительство области и банк также совместно реализуют проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта в социальной сфере и экономике.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с новым управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка Романом Дубинским. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Александр Моор встретился с новым управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка Романом Дубинским. Нового руководителя главе региона представил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов», — рассказали в инфоцентре. Дубинский работает в Сбере с 2013 года. Ранее трудился управляющим в Салехардском и Астраханском отделениях. Образование получил в Тюменском индустриальном институте, Тюменском государственном университете и London Business School. По словам Дмитрия Суховеркова, Дубинский имеет большой опыт взаимодействия с властями и бизнес-сообществом Тюменской области. В сеть Западно-Сибирского отделения входит 98 офисов Сбера, расположенных в Тюмени и на юге региона. Правительство области и банк также совместно реализуют проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта в социальной сфере и экономике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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