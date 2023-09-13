Александру Моору представили нового главу Западно-Сибирского отделения Сбербанка

Управляющим Западно-Сибирского отделения Сбербанка назначен Роман Дубинский

У тюменских филиалов Сбера новый управляющий Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с новым управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка Романом Дубинским. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Александр Моор встретился с новым управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка Романом Дубинским. Нового руководителя главе региона представил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов», — рассказали в инфоцентре.

Дубинский работает в Сбере с 2013 года. Ранее трудился управляющим в Салехардском и Астраханском отделениях. Образование получил в Тюменском индустриальном институте, Тюменском государственном университете и London Business School. По словам Дмитрия Суховеркова, Дубинский имеет большой опыт взаимодействия с властями и бизнес-сообществом Тюменской области.

В сеть Западно-Сибирского отделения входит 98 офисов Сбера, расположенных в Тюмени и на юге региона. Правительство области и банк также совместно реализуют проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта в социальной сфере и экономике.