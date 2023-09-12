Школьники из ХМАО собрали деньги для лечения больного ребенка

13 сентября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Мальчик страдает от приступов эпилепсии, облегчить которые можно только благодаря реабилитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Данил Аннин из Радужного (ХМАО) пройдет реабилитацию от эпилепсии благодаря акции «Дети важнее цветов». Школьники нижневартовской гимназии №1 пожертвовали семье Данила средства, на которые обычно покупали цветы учителям первого сентября. По словам главы благотворительного фонда «Благо Дарю» Натальи Ширшиковой, врачи утверждают, что от приступов эпилепсии невозможно избавиться насовсем, но благодаря реабилитации можно облегчить. «Это просто огромный вклад ребят. И знаете, общее дело идет на пользу всем: дети помогают другим, особенным деткам, и сами учатся проявлять милосердие и сострадание. <…> Когда дети могут внести свой хотя бы небольшой вклад, они понимают свою причастность, узнают больше про таких деток, как им тяжело», — пояснила Ширшикова в интервью изданию «NEFT». Руководитель фонда уверена, что каждый ребенок нуждается в дружеской поддержке и внимании. В фонде рассказали, что акция «Дети важнее цветов» проводится уже на протяжении семи лет. В 2022 году, благодаря инициативе благотворительной организации, помощь была оказана сразу десяти детям, нуждающимся в той или иной финансовой поддержке. Ранее URA.RU писало о том, что благотворительный фонд «Траектория надежды» передал подарки детям-сиротам и детям с ОВЗ из ХМАО. Сбором подарков занимались неравнодушные жители Сургута и региона, которые приносили волонтерам сладкие наборы, мягкие игрушки либо жертвовали средства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Данил Аннин из Радужного (ХМАО) пройдет реабилитацию от эпилепсии благодаря акции «Дети важнее цветов». Школьники нижневартовской гимназии №1 пожертвовали семье Данила средства, на которые обычно покупали цветы учителям первого сентября. По словам главы благотворительного фонда «Благо Дарю» Натальи Ширшиковой, врачи утверждают, что от приступов эпилепсии невозможно избавиться насовсем, но благодаря реабилитации можно облегчить. «Это просто огромный вклад ребят. И знаете, общее дело идет на пользу всем: дети помогают другим, особенным деткам, и сами учатся проявлять милосердие и сострадание. <…> Когда дети могут внести свой хотя бы небольшой вклад, они понимают свою причастность, узнают больше про таких деток, как им тяжело», — пояснила Ширшикова в интервью изданию «NEFT». Руководитель фонда уверена, что каждый ребенок нуждается в дружеской поддержке и внимании. В фонде рассказали, что акция «Дети важнее цветов» проводится уже на протяжении семи лет. В 2022 году, благодаря инициативе благотворительной организации, помощь была оказана сразу десяти детям, нуждающимся в той или иной финансовой поддержке. Ранее URA.RU писало о том, что благотворительный фонд «Траектория надежды» передал подарки детям-сиротам и детям с ОВЗ из ХМАО. Сбором подарков занимались неравнодушные жители Сургута и региона, которые приносили волонтерам сладкие наборы, мягкие игрушки либо жертвовали средства.