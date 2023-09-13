Беременную тюменку избили на детской площадке

На девушку в положении напала мама другого ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на детской площадке избили беременную девушку, а ее маленькому сыну плюнули в лицо. Об этом стало известно журналистам. На тюменку напала женщина, гуляющая со своим ребенком.

«Анастасия гуляла со своим четырехлетним сыном на детской площадке. Мальчик упал на карусели и заплакал, сказав, что дети плохие. Это заметила другая женщина и стала бросать фразы: „Понаехали!“, „Это наш двор“. А затем подошла к девушке и ударила ее кулаком по лицу», — сообщает издание 72.ru.

По словам пострадавшей, находящейся в положении, обидчица также натравила своего сына на ее ребенка. Мальчик плевал ему в лицо.

По мнению Анастасии причиной конфликта могло стать то, что нападавшей не понравился ее внешний вид и смуглая внешность. При осмотре в больнице пострадавшей диагностировали угрозу выкидыша. Она написала заявление в полицию.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по сообщению женщины проводится проверка. По ее результатам произошедшему дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.