Журналист Херш назвал, что приведет к войне России с США

Журналист Херш предрек войну РФ и США из-за работы американской разведки

13 сентября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

США могут начать войну с Россией, допустил Сеймур Херш Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проблемы в работе американской разведки и ее нежелание передавать властям «политически неудобные разведданные» могут привести к войне между США и России. Об этом заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Журналист допустил, что сильная уверенность США в победе Киева связана с тем, что разведка передает в Белый дом только «оптимистичные» доклады. «Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», — написал Сеймур Херш на платформе Substack. Ранее телеведущий Такер Карлсон предположил, что США начнут полномасштабную войну с РФ в 2024 году. По его словам, таким способом администрация американского лидера Джо Байдена попытается удержаться у власти, передает RT.

Проблемы в работе американской разведки и ее нежелание передавать властям «политически неудобные разведданные» могут привести к войне между США и России. Об этом заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Журналист допустил, что сильная уверенность США в победе Киева связана с тем, что разведка передает в Белый дом только «оптимистичные» доклады. «Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», — написал Сеймур Херш на платформе Substack. Ранее телеведущий Такер Карлсон предположил, что США начнут полномасштабную войну с РФ в 2024 году. По его словам, таким способом администрация американского лидера Джо Байдена попытается удержаться у власти, передает RT.