Журналист Херш назвал, что приведет к войне России с США

Журналист Херш предрек войну РФ и США из-за работы американской разведки
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США могут начать войну с Россией, допустил Сеймур Херш Фото:
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Проблемы в работе американской разведки и ее нежелание передавать властям «политически неудобные разведданные» могут привести к войне между США и России. Об этом заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Журналист допустил, что сильная уверенность США в победе Киева связана с тем, что разведка передает в Белый дом только «оптимистичные» доклады. «Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», — написал Сеймур Херш на платформе Substack.

Ранее телеведущий Такер Карлсон предположил, что США начнут полномасштабную войну с РФ в 2024 году. По его словам, таким способом администрация американского лидера Джо Байдена попытается удержаться у власти, передает RT.

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Проблемы в работе американской разведки и ее нежелание передавать властям «политически неудобные разведданные» могут привести к войне между США и России. Об этом заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Журналист допустил, что сильная уверенность США в победе Киева связана с тем, что разведка передает в Белый дом только «оптимистичные» доклады. «Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», — написал Сеймур Херш на платформе Substack. Ранее телеведущий Такер Карлсон предположил, что США начнут полномасштабную войну с РФ в 2024 году. По его словам, таким способом администрация американского лидера Джо Байдена попытается удержаться у власти, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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