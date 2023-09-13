Журналист Херш назвал, что приведет к войне России с США

Проблемы в работе американской разведки и ее нежелание передавать властям «политически неудобные разведданные» могут привести к войне между США и России. Об этом заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Журналист допустил, что сильная уверенность США в победе Киева связана с тем, что разведка передает в Белый дом только «оптимистичные» доклады. «Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», —
Ранее телеведущий Такер Карлсон предположил, что США начнут полномасштабную войну с РФ в 2024 году. По его словам, таким способом администрация американского лидера Джо Байдена попытается удержаться у власти, передает RT.
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