Губернатор Текслер наградил гендиректора предприятия Роскосмоса в Миассе Дегтяря

Алексей Текслер наградил гендиректора ГРЦ им. Макеева Владимира Дегтяря медалью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил гендиректора и генконструктора ГРЦ имени Макеева из Миасса Владимира Дегтяря. Как следует из подписанного постановления, Дегтярь удостоен медали за вклад в развитие региона.

«Наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Владимира Дегтяря. Постановление надлежит официальному опубликованию», — отмечено в документе.

В постановлении отмечены заслуги Дегтяря в создании образцов спецтехники и развитии ОПК. Награжденный 13 сентября отмечает 75-летие.

По данным пресс-службы ГРЦ имени Макеева, Дегтярь родился в Соль-Илецком районе Оренбургской области. В декабре 1997 года был назначен первым заместителем генерального конструктора, в декабре 1998 года — начальником-генеральным конструктором предприятия. Под его руководством был реализован проект ОКР «Синева», сданы на вооружение ракетные комплексы «Станция», «Станция-2», «Лайнер».