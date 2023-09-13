Губернатор Текслер наградил гендиректора предприятия Роскосмоса в Миассе Дегтяря

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, текслер алексей
Алексей Текслер наградил гендиректора ГРЦ им. Макеева Владимира Дегтяря медалью Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил гендиректора и генконструктора ГРЦ имени Макеева из Миасса Владимира Дегтяря. Как следует из подписанного постановления, Дегтярь удостоен медали за вклад в развитие региона.

«Наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Владимира Дегтяря. Постановление надлежит официальному опубликованию», — отмечено в документе.

В постановлении отмечены заслуги Дегтяря в создании образцов спецтехники и развитии ОПК. Награжденный 13 сентября отмечает 75-летие.

По данным пресс-службы ГРЦ имени Макеева, Дегтярь родился в Соль-Илецком районе Оренбургской области. В декабре 1997 года был назначен первым заместителем генерального конструктора, в декабре 1998 года — начальником-генеральным конструктором предприятия. Под его руководством был реализован проект ОКР «Синева», сданы на вооружение ракетные комплексы «Станция», «Станция-2», «Лайнер».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил гендиректора и генконструктора ГРЦ имени Макеева из Миасса Владимира Дегтяря. Как следует из подписанного постановления, Дегтярь удостоен медали за вклад в развитие региона. «Наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Владимира Дегтяря. Постановление надлежит официальному опубликованию», — отмечено в документе. В постановлении отмечены заслуги Дегтяря в создании образцов спецтехники и развитии ОПК. Награжденный 13 сентября отмечает 75-летие. По данным пресс-службы ГРЦ имени Макеева, Дегтярь родился в Соль-Илецком районе Оренбургской области. В декабре 1997 года был назначен первым заместителем генерального конструктора, в декабре 1998 года — начальником-генеральным конструктором предприятия. Под его руководством был реализован проект ОКР «Синева», сданы на вооружение ракетные комплексы «Станция», «Станция-2», «Лайнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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