Власти РФ ускоряют процесс интеграции новых регионов

Власти нашли способ ускорить интеграцию новых регионов

13 сентября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин провел встречу с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым Фото: Георгий Бергал © URA.RU Переподготовка специалистов для новых территорий позволит ускорить процесс интеграции и вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономику и правовое пространство России. Поэтому власти приняли соответствующее решение, пояснил URA.RU директор Института глобальных исследований Сергей Белоконев, комментируя итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым 13 сентября. «Новые регионы традиционно имеют ряд ограничений по активному вхождению в состав РФ, в общеэкономическое и правовое пространство. Чтобы преодолеть их, а также все сложности, риски и ограничения, необходимо проводить переподготовку специалистов. Такой опыт был приобретен в Крыму. В перспективе власти рассчитывают на то, что это позволит как можно быстрее новым регионам стать регионами, которые в значительной степени сами себя обеспечивают», — пояснил Белоконев. Премьер Михаил Мишустин в разговоре с Алексеем Комиссаровым подчеркнул важность подготовки специалистов для новых регионов. «Без сомнения, там работают профессионалы, специалисты своего дела, но очень важно, чтобы они прошли соответствующую подготовку и получили знания о нормах российского законодательства, специфике бюджетных программ и процессов, системе социальной защиты, налоговой системе, о совершенно разных элементах, связанных с государственным администрированием в России», — сказал глава правительства. Как сообщил ректор РАНХиГС, на базе президентской академии уже реализуется ряд программ для подготовки специалистов для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «У нас в работе несколько программ. Одна из них — по подготовке шести тысяч специалистов из наших новых регионов. Она разбита на три уровня: высший уровень — там 300 человек, это региональные министры, руководители различных государственных структур, подведомственных учреждений. 2,7 тысячи человек пройдут обучение по программе базового уровня, и три тысячи человек на линейном уровне», — пояснил Комиссаров. Он также добавил, что в 2024 году планируется обучить 35 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переподготовка специалистов для новых территорий позволит ускорить процесс интеграции и вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономику и правовое пространство России. Поэтому власти приняли соответствующее решение, пояснил URA.RU директор Института глобальных исследований Сергей Белоконев, комментируя итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым 13 сентября. «Новые регионы традиционно имеют ряд ограничений по активному вхождению в состав РФ, в общеэкономическое и правовое пространство. Чтобы преодолеть их, а также все сложности, риски и ограничения, необходимо проводить переподготовку специалистов. Такой опыт был приобретен в Крыму. В перспективе власти рассчитывают на то, что это позволит как можно быстрее новым регионам стать регионами, которые в значительной степени сами себя обеспечивают», — пояснил Белоконев. Премьер Михаил Мишустин в разговоре с Алексеем Комиссаровым подчеркнул важность подготовки специалистов для новых регионов. «Без сомнения, там работают профессионалы, специалисты своего дела, но очень важно, чтобы они прошли соответствующую подготовку и получили знания о нормах российского законодательства, специфике бюджетных программ и процессов, системе социальной защиты, налоговой системе, о совершенно разных элементах, связанных с государственным администрированием в России», — сказал глава правительства. Как сообщил ректор РАНХиГС, на базе президентской академии уже реализуется ряд программ для подготовки специалистов для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «У нас в работе несколько программ. Одна из них — по подготовке шести тысяч специалистов из наших новых регионов. Она разбита на три уровня: высший уровень — там 300 человек, это региональные министры, руководители различных государственных структур, подведомственных учреждений. 2,7 тысячи человек пройдут обучение по программе базового уровня, и три тысячи человек на линейном уровне», — пояснил Комиссаров. Он также добавил, что в 2024 году планируется обучить 35 тысяч человек.